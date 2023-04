El último mercado de pases del fútbol chileno dejó grandes sorpresas. La principal fue la llegada de Matías Zaldivia a la Universidad de Chile luego de un destacado paso por la vereda de al frente: Colo Colo. Hoy en día el defensor argentino nacionalizado chileno es uno de los grandes protagonistas en el conjunto de Mauricio Pellegrino, entrenador que no dudó en contactarlo apenas se abrió la posibilidad de su arribo a la U.

En conversación con ESPN, el zaguero habló sobre su buen presente y no olvidó su mala relación con los dirigentes de su ex equipo, quienes para él fueron los responsables de su salida de Macul.

"Ellos fueron claros conmigo que no querían renovarme porque querían ver otras opciones. Gustavo Quinteros cuando habló conmigo me dijo que fue más una decisión dirigencial, que él me tenía considerado para el próximo año, pero cuando la dirigencia le dijo que por motivos que se conocen, que tuvimos problemas legales, por ahí la relación mía con los dirigentes se rompió y ya no había mucho que hacer", señaló el zaguero.

En cuanto a su motivación por llegar al cuadro laico, explicó que "en Colo Colo me tocaba estar en un equipo que venía peleando campeonatos todos los años y este año llegué a un club que no venía tan bien en las temporadas anteriores y me motivaba mucho el desafío de ser parte de un grupo que pueda poner de pie de vuelta a la Universidad de Chile".

Hoy en día la Universidad de Chile vive un presente muy distinto en comparación a los últimos años. Tras nueve fechas ya disputadas, el cuadro universitario pelea en los puestos de avanzada en el campeonato y no en los últimos lugares como ha sido la tónica en el últimpo tiempo.

Ante esto, el defensor agrega que "con respecto al juego sabemos que estamos en deuda, no se si en el juego, pero sí en alargar esos buenos minutos que tenemos en los partidos y en tratar de ser un equipo mucho más corto de lo que estamos siendo y en ser un equipo protagonista en todos los partidos y en todas las canchas. Pero eso conlleva un proceso, somos un equipo nuevo y que nos seguimos conociendo".

Por último, señaló que "el desafío en un principio me gustó mucho porque me había llamado el técnico, el director deportivo y me hicieron sentir importante que era lo que estaba buscando. Hoy en día estoy muy cómodo, los primeros meses fueron difíciles, pero yo sabía que si rendía en la cancha y mostraba mi compromiso con el club de a poco iba ir ganándome el respeto de la hinchada".

La Universidad de Chile visitará este domingo 16 de abril al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, duelo que está programado para las 15:30 horas.