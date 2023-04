El entrenador de Universidad de Chile evita la polémica de las "entradas neutrales" de Audax Italiano para recibir más hinchas como local ante el castigo del Chuncho. No es un misterio que los forofos azules agotarán los boletos de público general mientras Pellegrino la para de pecho y cambia de frente tras control dirigido.

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, salió jugando de forma notable al ser consultado por la polémica que rodea el partido como visita de la U frente a Audax Italiano, este domingo en el estadio Bicentenario de La Florida.

La U está castigada tras los incidentes ocurridos en el Superclásico contra Colo Colo y no pude llevar hinchas como visita. Sin embargo, Audax puso a la venta entradas para “público neutral”, siempre y cuando no lleven camiseta o algo alusivo al Chuncho…

“Ese tema no es una pregunta para mí, porque podemos hablar pero tengo poco que decir. Hablaste de seguridad, de público local, de sanciones, de vender entradas generales, castigos. Y no es una pregunta para el entrenador, nosotros queremos las mejores condiciones para jugar un partido de la mejor manera, pero no quiero hablar de un tema donde tengo más para meter la pata que para aclarar el tema”, dijo Mauricio Pellegrino.

El duelo contra Audax

Respecto a lo que espera del próximo partido de la U y del rival, Pellegrino manifestó que “tenemos un partido difícil por muchos factores. Primero porque hace varias semanas que no jugamos partidos oficiales y eso te abre una interrogante a nivel competitivo. Ellos tuvieron un partido de Copa Sudamericana y nosotros amistosos, que nunca es lo mismo. Tenemos ganas de volver a competir, con ilusión de hacer un buen partido. En el último tiempo Audax ha sido un rival complicado. Se le agrega el tema del césped sintético, en eso ellos pueden tener una ventaja al conocer mejor el terreno de juego”.

Consultado por los diez goles marcados ante el amateur Chimbarongo por Copa Chile, Pellegrino sentencia que “no quiere decir que lo que hiciste en el pasado va a ser siempre así. Todos los equipos van mejorando y ajustando cosas, para mí Audax tiene muy buenos futbolistas y está en competencia internacional. Todos tenemos nuestros más y menos. Será un partido muy difícil para nosotros y para ellos. Vamos a tratar de hacer lo mejor”.