Audax Italiano debe recibir a Universidad de Chile este domingo 16 de abril por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023, y en la previa el compromiso ha estado marcado por una polémica. No, no se trata del reencuentro que tendrá Marcelo Díaz con el club de sus amores, sino que es debido a una "avivada" de la directiva itálica.

Desde la dirigencia audina no encontraron nada mejor que poner a disposición entradas para "hinchas neutrales" en el Estadio Bicentenario de La Florida para desafiar al Romántico Viajero ya que los azules están castigados con tres partidos sin público en condición de visita. Esto ha despertado una ola de reacciones, y deja muy molesto a Marcelo Zunino.

"Los hinchas de Audax no van al estadio, y lo quieren llenar con hinchas de la U camuflados"

En conversación con RedGol, el histórico exjugador del elenco floridano apunta que "es lo mismo que cuando los dirigentes le dan entradas a los hinchas, es lo mismo. Está prohibido, no se puede hacer, creo que juegan al filo de la navaja y quizás eso amerita un castigo, ahí hay una defensa, es complicado".

Tras eso, Zunino destaca que "el fútbol es pasión, es emoción, y los hinchas del Audax tienen que responder, queda demostrado que nosotros los hinchas del Audax no vamos al estadio, y tienen que recurrir a los de la U camufladamente para llenar el estadio.

"Por un lado habla de la conveniencia por el tema de la recaudación y por otro no se puede hacer porque estás transgrediendo el reglamento de la ANFP porque en el fondo es un castigo de un tribunal independiente de los tribunales de justicia nacionales, porque ellos dirigen el fútbol y hay que respetarlos", añade.

Después de eso, Zunino transparenta que "los que somos del Audax nos sentimos un poco, no discriminados, pero sorprendidos. Además la gente del Audax no ha ido al estadio como corresponde y no se ha hecho partícipe de esta campaña, y el hincha tiene que estar en las buenas y en las malas. Entonces es causa y efecto también".

"Yo como presidente o dirigente del Audax no haría eso, yo creo que me acercaría a todos los audinos que están perdidos por todos lados y los rescato, los busco, y llego a un censo para rescatarlos. Lo que pasa es que esto es un trabajo a largo plazo porque tienen que contactarte con ellos, invitarlos al estadio, rebajar las entradas y motivarlos. Audax lo quiere en este momento es recaudar más dinero y para eso tienen que ir los hinchas de la U", complementa.

Para ir cerrando, el retirado defensor central añade que en caso de meterse en problemas judiciales "es un tema de justicia menor donde el Audax puede tener una buena defensa y al final va a llenar el estadio con la gente de la U y van a decir 'no, vayan al estadio pero sin camiseta', o sea hay una serie de recursos que se pueden utilizar".

"Es lo mismo cuando decían que la gente visitante no puede ir al estadio y yo veía a Audax-O'Higgins en La Pintana y había hinchada de Rancagua, entonces es como siempre el fútbol chileno dejan entrar a gente que no puede entrar al estadio, hay gente que hace daño y no la castigan, ¿alguien se acuerda de Colo Colo vs Wanderers cuando se agarraron a fierrazos? No pasó nada", apunta.

"Después la gente de la U invadió Rancagua, Audax vs Colo Colo también en Rancagua donde los colocolinos se pasaron a la pista atlética y le quitaron los lienzos a la gente de Audax y así yo podría nombrar un sinfín de irregularidades al reglamento que ha mostrado el fútbol chileno, pero es como nuestro país, nadie se pone la correa para afirmarse los pantalones y decir 'ya basta', entonces va a seguir la misma historia y se repetirán los mismos errores, llevamos cien años de fútbol profesional y es lo mismo", concluyó.