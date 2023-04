Luego de su aplastante triunfo en la Copa Chile, este fin de semana la U vuelve al Campeonato Nacional 2023. El domingo desde las 15:30 horas, el Romántico Viajero visita a Audax Italiano en un partido marcado por el reencuentro con Marcelo Díaz.

Carepato regresó esta temporada a nuestro país y enfrentará por primera vez al equipo de sus amores. El bicampeón de América con la Roja ha sido clave en los Itálicos, al punto de ser considerado como la gran amenaza en el Bulla, tal como lo señaló Federico Mateos.

El volante habló en conferencia de prensa este jueves y se refirió al duelo ante Audax Italiano. "Sabemos que será un partido complicado, es un equipo que juega bien y tiene buenos jugadores. Su sistema lo tienen aceitado".

Pero más que el club, el mediocampista de inmediato puso a Carepato en la mesa. "Nosotros haciendo nuestro trabajo, lo que planifica el profe en la semana, tratando de evitar la salida limpia de Marcelo Díaz podemos hacerle daño y esa es la idea. Trataremos de hacer lo mejor posible para sacar el partido adelante".

Ya hablando del bicampeón de América, Federico Mateos dejó en claro que el plantel lo respeta. "Sabemos que Marcelo Díaz es un jugador de muchas condiciones. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes evitando que tengan la pelota".

"Quién se posicione ahí lo decide el técnico, lo importante es mostrar nuestro juego para sacar adelante el partido", añadió.

Eso no fue todo, ya que Federico Mateos enfatizó que el plan es no permitir que Carepato haga lo suyo. "Hay que anular a todo el equipo, no sólo a él. Sabemos que es un jugador que cuando tiene la pelota saca mucha diferencia por su capacidad mental, pero creo que siendo un bloque cerrado, jugar compactos nos va a beneficiar para estar más cerca de la pelota y no darles el juego a ellos".

"Si le dejamos el lugar de la cancha nos van a complicar, pero la idea es ser protagonistas nosotros para darle una alegría a la gente", cerró.

Marcelo Díaz tendrá un partido más que especial en su reencuentro con Universidad de Chile. Los tres puntos son vitales para ambos equipos, pero de seguro el corazón de Carepato estará dividido por lo que tenga que hacer durante esos 90 minutos.

