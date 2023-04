La fecha 10 del Campeonato Nacional 2023 estará marcada por el clásico que disputarán Universidad Católica y Colo Colo, pero también trae consigo el duelo que enfrentará al Audax Italiano con Universidad de Chile y que de seguro tendrá todas las miradas puestas en Marcelo Díaz. Un choque que también empieza a palpitar su tocayo Marcelo Zunino.

Cruzados y albos se enfrentarán este sábado 15 de abril en el Estadio Santa Laura y al día siguiente, el domingo 16, los itálicos recibirán al Romántico Viajero en el Bicentenario de La Florida. Así, el histórico exjugador del elenco floridano conversa con RedGol sobre lo que será el especial partido para Carepato.

"No le tiene que demostrar nada a nadie, es un crack, un jugador hecho"

"Marcelo Díaz no le tiene que demostrar nada a nadie, es un crack, un jugador hecho. Él tiene que ser un jugador inteligente y demostrar lo que es nomás, el liderazgo que ejerce, el buen fútbol que tiene, porque para nadie es un misterio lo que ha conseguido en el fútbol Marcelo Díaz", dispara Zunino de entrada.

Tras eso, detalla que Chelo Díaz "es un jugador que estuvo en Europa, después siguió siendo competitivo en el fútbol argentino, y la vuelta a la U no sé por qué se frustró pero ahora es jugador de Audax y tiene que responderle al Audax".

"Yo me imagino que él está enfocado en Audax y en su profesionalismo. Hay mucho morbo porque él fue jugador de la U y no volvió, y siempre hay un juego en torno a eso. Pero yo creo que es demasiado egocentrismo pensar que un solo jugador tiene la definición de un partido, van a ser dos equipos fuertes", añade.

Después apunta que "uno viene remando más que el otro que es una cuestión muy incómoda para Audax porque no la merece, estamos de local y deberíamos sacar un resultado positivo para que de una vez por todas empecemos a salir del fondo. Ahora, lo de Marcelo Díaz es un partido muy emocional, me imagino, por sus sentimientos, lo mismo me pasaría a mí si jugara contra Audax".

Finalmente, se refiere a si este es un partido que puede sacar al técnico Manuel Fernández de su puesto. "Lo que pasa es que la directiva de Audax ha demostrado todo su respaldo a nuestro técnico porque nosotros tenemos un plantel altamente competitivo con muy buenos jugadores, y a pesar de los resultados lo mantienen", lanza.

"Yo creo que ellos conocen al técnico que trajeron, su currículum, me parece que confían mucho en lo que puede llegar a hacer como técnico y con este plantel. Hemos tenido una mala partida, partidos regulares y otros buenos de nivel, nos ha faltado la diferencia en el arco contrario, no hemos podido ganar partidos importantes, salvo uno que es bien importante y demostramos ser un muy buen equipo contra Católica que les ganamos 3-2 y los eliminamos de la Copa Sudamericana", complementa.

"O sea, demostraron en un partido el buen equipo que pueden llegar a ser, pero no hemos tenido regularidad ni capacidad de finiquito para marcar la diferencia. Me parece que no es un partido saca técnico, a pesar de la presión que tiene nuestro técnico yo creo que la directiva lo respalda y tiene sus fundamentos con lo que quiere con su proyecto deportivo, y en ese proyecto no creo que esté afuera Manuel Fernández", agrega.

"Ellos lo conocían, sabían quien era, entonces claramente tienen un panorama super contundente, y no creo que lo saquen. Insisto, con el plantel que tenemos y la posición en la que estamos ya se tuvo que haber ido hace rato si hubieran sido impacientes con una directiva que no tuviera la capacidad de controlar el medio y aguantarlo, yo creo que en otro equipo como la U, Colo Colo o la Católica Manuel Fernández no dura, pero me imagino que la directiva lo respalda porque lo conocen y quieren llevar a cabo un plan con él", cerró.