Universidad de Chile se prepara para volver a la acción por el Campeonato Nacional este domingo frente a Audax Italiano por la fecha 10 del torneo. El parón de la fecha FIFA y el estreno por Copa Chile queda atrás y los azules van a La Florida tras el 10 ante el amateur Chimbarongo.

“Todos sabemos lo que es Marcelo Díaz en la institución, es un referente, en esta ocasión lo tenemos como rival e intentaremos hacer lo mejor posible para ganar los tres puntos”, dijo Marcelo Morales sobre el reencuentro de Carepato con la U.

Agrega que “sabemos los puntos fuertes de Audax y cómo les podemos hacer daño. La cancha sintética no tiene que ser motivo ni excusa, tenemos que ir donde sea y tratar de hacerlo lo mejor posible”.

Asimismo, el lateral izquierdo que anotó su primer gol como profesional con la U ante Chimbarongo sostiene que “el técnico me pide que me despliegue por la banda, tengo respaldo de él y mis compañeros, tengo que sentirme cómodo y hacerlo lo mejor posible en la cancha”.

Por último, Marcelo Morales se refirió al caso puntual de Lucas Assadi, que ha perdido protagonismo en el once de Mauricio Pellegrino, y el momento de la pareja de defensas centrales.2

“A Lucas lo he visto bien. Todos sabemos la capacidad técnica que tiene. Tiene que aprovechar las oportunidades que tenga. Todos somos alternativa. Lucho Casanova y Matias Zaldivia están pasando muy buen momento. Me ayudan y me van aconsejando en cada partido”, sentenció.