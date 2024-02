Los incidentes que se vivieron en la Supercopa disputada entre Colo Colo y Huachipato dejaron atónitos a muchos entrenadores y ex futbolistas, a quienes los embargó un sentimiento de profunda tristeza. Claro que además temen que esto escale y haya un descalabro mayor.

Así lo manifestó Jorge Aravena, ex seleccionado nacional, quien comentó a Redgol que “esto es lo que venimos hablando hace una década. Si no se castiga a los delincuentes que van disfrazados de hincha a la cancha, va a suceder algo grandote y ahí nos vamos a lamentar”.

Agregó que “fue impresentable, no puede ser, nuestras autoridades deben tomar medidas o vamos a tener que llorar muertos, personas que pierdan la vida en un espectáculo deportivo”.

Algo que para Carlos Gustavo de Luca, ex delantero del Cacique, no es tan exagerado porque ya sucede en Argentina. “En Argentina pasa que no se puede jugar con las dos hinchadas y es feo para el fútbol. El otro día hubo un muerto en la cancha de Chacarita, sin visitantes, pero se pelean los de la misma barra. No hay fin”.

Medidas drásticas

Ricardo Dabrowski, goleador de Colo Colo en la Libertadores de 1991, lamenta lo que pasa. “Primero una final es una fiesta, y en vez de aprovechar esos partidos se empañan por situaciones ajenas a los jugadores. Lamentablemente como imagen es muy malo. Habían motivos para que estuviera todo el mundo contento. Que se tomen medidas drásticas, no puede volver a pasar”, dijo.

Jorge Garcés contó que “llevamos años en lo mismo y seguimos de igual manera. La delincuencia no debería vencer al fútbol. Era el reingreso al Estadio Nacional”, mientras que César Vaccia contó que “pensé que la lección estaba aprendida, que eran nuevo tiempos, pero seguimos en la misma. Son delincuentes infiltrados, no son los verdaderos hinchas. No quieren el fútbol, no quieren a la gente alegre, son tipos resentidos”.

Finalmente el ex delantero de Huachipato y Colo Colo Manuel Villalobos indicó que “son episodios que se siguen repitiendo y no podemos pararlos. Triunfa la violencia sobre lo futbolísticos. Se volvía al Nacional, Colo Colo fue superior, pero se ensucia todo”.