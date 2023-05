Una verdadera bomba de humo fue la que salió este jueves en torno a Unión Española. De acuerdo a versiones de El Periodista, los hispanos tendrían en carpeta a un tal Andrés Iniesta para reforzarlo de cara al segundo semestre, ya que el campeón del mundo no seguirá jugando en Japón.

La noticia generó una verdadera revolución en redes sociales, como era de esperarse, y también implicó una inesperada situación entre el propio club hispano y uno de sus últimos hijos pródigos, Víctor Felipe Méndez, que actualmente milita en el CSKA de Moscú.

Y es que el volante comentó una publicación de TNT Sports en torno al supuesto fichaje de Iniesta con un ácido palito a su ex club: “que mejor me paguen los $250 mil que me deben”, soltó sin anestesia, generando la inmediata repercusión de cientos de usuarios de Instagram.

Pero el comentario no cayó para nada bien en Unión Española, que le replicó duramente en sus redes sociales oficiales.

“A raíz de un comentario realizado por el Sr. Víctor Méndez en sus redes sociales, Unión Española desmiente enérgicamente tal información y se reserva el derecho de analizar las acciones legales que correspondan ante tal calumnia”, señalaron.

Una situación que sorprende, ya que hace solo meses Unión Española se jactaba de la presencia de Víctor Felipe Méndez en un entrenamiento hispano mientras la liga rusa se encontraba parada por el crudo invierno de ese país. Los hispanos mostraron su presencia con alegría como si del hijo pródigo se tratara.

Pero en estos meses claramente la situación cambió y hubo un quiebre entre ambas partes. Duro para los hinchas hispanos, que ven en Méndez como uno de los últimos jugadores de exportación que han tenido y que actualmente es considerado como un miembro importante del recambio en la Selección.