En el podcast The Wild Project, Andrés Iniesta habló del difícil momento que pasó en 2009 producto de una depresión.

Andrés Iniesta relata los detalles de su depresión: "No tenía ganas de vivir"

Cuando Andrés Iniesta vivía su mejor momento en el Barcelona, llegando a alcanzar la triple corona -Copa del Rey, La Liga y Champions League- en 2009, cayó en una dura depresión. Fue en el mismo tiempo que su gran amigo y defensa del Espanyol, Dani Jarque, falleció por un infarto.

Ahora, él mismo profundizó el difícil periodo que vivió y que afectó de manera importante su salud mental. Todo lo hizo en una íntima charla con el youtuber Jordi Wild, junto a quien abordó la importancia de hablar de esta temática en la actualidad.

"No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo, pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te encuentras mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú notas que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y tu mente, y todo lo ves negro", ilustró.

"Yo deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer. Estaba en mi casa con mi novia en el sofá, pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual", confesó.

"Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender. Eso te pasa con todos los dolores", continuó.

"Sentí que debía explicarlo y compartirlo"

La razón que lo llevó a hablar de este duro momento con el público -el que primeramente compartió hace ya unos años- fue ofrecer ayuda a alguien que estuviera pasando por algo similar. Así lo explicó el actual jugador del Vissel Kobe.

"Fue una situación nueva que viví, muy complicada y difícil. Pero quería explicar o expresar lo que había vivido, nunca pensé que me iban a tachar de loco, sentí que debía explicarlo y compartirlo. A veces, ayuda mucho cuando escuchas a alguien sobre cosas que ha vivido y tú las reconoces", aseguró.

"Eso es muy importante de entender, más si viene de alguien famoso que en teoría tiene todo el dinero del mundo, las mejores casas, coches y no sé qué. Dices, 'esto le puede suceder a cualquiera, no se trata de las cosas materiales'. Esa fue mi única intención", cerró.

Si sufres o conoces a una persona con algún problema de depresión, recuerda que el Ministerio de Salud de Chile tiene habilitado un teléfono en caso de emergencia en Salud Responde, marcando el 600 360 77 77. Otros recursos disponibles están aquí.