Primera B

Tabla: descalabro total de un candidato y hay nuevo puntero tras dos partidazos de la Primera B

La Liga de Ascenso está que arde y este sábado se produjeron dos resultados clave en la lucha por el título.

Por Carlos Silva Rojas

San Luis dio el golpe en la B.

Uno de los torneos más atractivos de la temporada se está jugando en Chile, porque la Primera B sigue con su apasionante desarrollo, con varios equipos en la lucha por el título.

Uno de los equipos que busca subir a la Liga de Primera es Santiago Wanderers, sin embargo, el cuadro de Valparaíso perdió terreno en la tabla de posiciones tras perder por 3-2 ante San Luis en Quillota.

Los Canarios celebraron gracias a los goles de Martín Carreño (25′), Renato Tarifeño (78′) y Nicolás Molina (82′), mientras que los descuentos Caturros los hicieron Sergio Felipe (24′) y John Valladares (82′).

La U de Conce lidera la Liga de Ascenso

Universidad de Concepción sumó su quinta victoria consecutiva y es el nuevo líder de la Liga de Ascenso, tras vencer por 1-0 a Rangers de Talca.

El único gol de los penquistas fue obra del jugador formado en Universidad de Chile Jeison Fuentealba, quien marcó a los 41′ para el Campanil.

Santiago Wanderers perdió terreno en la lucha por el título. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Universidad de Concepción es el nuevo puntero con 42 puntos, dos unidades más que Deportes Copiapó, que jugará este sábado ante Deportes Temuco. Santiago Wanderers, en tanto, quedó tercero con 38 unidades y perdió terreno.

La tabla de posiciones de la Primera B

