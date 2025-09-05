Hay jugadores que sin querer queriendo, le amargan la vida a muchos hinchas. Es lo que sucede con Gustavo Canales y Tomás Vodanovic, quienes protagonizaron un divertido encuentro.

Vodanovic es el alcalde de Maipú, cumpliendo su segundo periodo al mando de la cuna de la patria. Además de su trabajo como edil, el político es un reconocido hincha de Universidad Católica, club al que le declara su amor cada vez que tiene la oportunidad.

El encuentro entre Gustavo Canales y Tomás Vodanovic

Gustavo Canales es uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol chileno. Es ídolo en Universidad de Chile y Unión Española, logrando títulos con ambas instituciones. Incluso su calidad le permitió estar en La Roja. Se retiró de forma profesional en el 2017.

¿Qué tiene que ver Canales con Vodanovic se estará preguntando? Pues bien, el campeón de la Copa Sudamericana llegó hasta la Municipalidad de Maipú para reunirse con el alcalde de la comuna. Claro que el edil no olvidó el pasado del ex jugador.

“Gustavo Canales es una de las personas que más me ha hecho sufrir en mi vida, pero uno es alcalde ante todo”, escribió en sus redes sociales el edil con un toque de humor. El otrora goleador no genera buenos recuerdos en los hinchas de Universidad Católica.

En el 2011, Universidad de Chile derrotó a los Cruzados por 4-1 en la final del Apertura y fueron campeones. Canales hizo tres goles en aquella llave que dieron vuelta tras perder 2-0 en la ida. Ahora a Tomás Vodanovic le tocó recibir al referente del Bulla por una noble causa.

“Excelente reunión para conocer un hermoso proyecto social y deportivo que prontamente llegará a la comuna. Gracias crack por tu tremendo sentido social y por ver en Maipú la posibilidad de aportarle en la vida a tantos niños a través del fútbol, el deporte más hermoso del mundo. Cuenta con nosotros“, indicó Vodanovic. Tremendo crossover.