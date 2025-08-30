Tabla: Coquimbo se frota las manos y se cae otro candidato al título de la Liga de Primera

Coquimbo Unido sigue estirando diferencias en la lucha por el título de la Liga de Primera, porque aparte de ganar sus partidos, ve como sus rivales se van quedando en el camino.

Uno de los equipos que era apuntado como uno de los animadores del torneo se empezó a quedar, y en la fecha 22° podemos decir que Audax Italiano ya no pelea por la corona.

O’Higgins fue el encargado de bajar de la pelea a los itálicos, porque en su regreso al estadio El Teniente de Rancagua el cuadro celeste se impuso por 3-2.

Partidazo en Rancagua

O’Higgins se hizo fuerte en su estadio, donde se puso arriba en la cuenta gracias a los goles de los argentinos Maximiliano Romero (19′) y Martín Sarrafiore (32′).

Para los itálicos descontó Leonardo Valencia (67′) con un penal, pero volvió a estirar las cifras Arnaldo Castillo (79′). Franco Troyansky (84′) puso el segundo tanto itálico, pero no fue suficiente.

O’Higgins de Rancagua está en la zona alta con 38 puntos, los mismos que Universidad de Chile, pero con dos partidos más. Sin embargo, está muy lejos de los 53 que tiene Coquimbo.

Audax Italiano, en tanto, le dice chao a la disputa por el título y queda en el quinto puesto con 37 unidades y registra dos derrotas seguidas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

