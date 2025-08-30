Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla: Coquimbo se frota las manos y se cae otro candidato al título de la Liga de Primera

O'Higgins tuvo un triunfal regreso al estadio El Teniente de Rancagua y le ganó a Audax Italiano en un partidazo.

Por Carlos Silva Rojas

O’Higgins derrotó a Audax Italiano en Rancagua.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO’Higgins derrotó a Audax Italiano en Rancagua.

Coquimbo Unido sigue estirando diferencias en la lucha por el título de la Liga de Primera, porque aparte de ganar sus partidos, ve como sus rivales se van quedando en el camino.

Uno de los equipos que era apuntado como uno de los animadores del torneo se empezó a quedar, y en la fecha 22° podemos decir que Audax Italiano ya no pelea por la corona.

O’Higgins fue el encargado de bajar de la pelea a los itálicos, porque en su regreso al estadio El Teniente de Rancagua el cuadro celeste se impuso por 3-2.

Coquimbo Unido con C de campeón: trabajado triunfo ante Huachipato para arrancarse en la punta

ver también

Coquimbo Unido con C de campeón: trabajado triunfo ante Huachipato para arrancarse en la punta

Partidazo en Rancagua

O’Higgins se hizo fuerte en su estadio, donde se puso arriba en la cuenta gracias a los goles de los argentinos Maximiliano Romero (19′) y Martín Sarrafiore (32′).

Para los itálicos descontó Leonardo Valencia (67′) con un penal, pero volvió a estirar las cifras Arnaldo Castillo (79′). Franco Troyansky (84′) puso el segundo tanto itálico, pero no fue suficiente.

Audax Italiano se cae de la pelea por el título. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Audax Italiano se cae de la pelea por el título. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

O’Higgins de Rancagua está en la zona alta con 38 puntos, los mismos que Universidad de Chile, pero con dos partidos más. Sin embargo, está muy lejos de los 53 que tiene Coquimbo.

Audax Italiano, en tanto, le dice chao a la disputa por el título y queda en el quinto puesto con 37 unidades y registra dos derrotas seguidas.

Terrible: Cobreloa cierra sus series menores de Santiago y deja a más 250 juveniles sin equipo

ver también

Terrible: Cobreloa cierra sus series menores de Santiago y deja a más 250 juveniles sin equipo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad
Lee también
¿Miedo a la U? La defensiva formación de Colo Colo para el Superclásico
Colo Colo

¿Miedo a la U? La defensiva formación de Colo Colo para el Superclásico

El mensaje de Esteban González tras dar otro paso rumbo al título
Campeonato Nacional

El mensaje de Esteban González tras dar otro paso rumbo al título

La poderosa cláusula "anti Almirón" que le impone Colo Colo a Ortiz
Colo Colo

La poderosa cláusula "anti Almirón" que le impone Colo Colo a Ortiz

La tremenda diferencia económica entre Fernando Ortiz y Jorge Almirón
Colo Colo

La tremenda diferencia económica entre Fernando Ortiz y Jorge Almirón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo