Sufre la ANFP: revelan que árbitros del fútbol chileno suspendieron sus entrenamientos

Preocupación en la recta final de la Liga de Primera. Si bien ya se definió al campeón, Coquimbo Unido, las últimas cuatro fechas de la Primera División serán claves para los equipos que buscan clasificar a copas internacionales o salvarse del descenso.

Y hay una noticia que preocupa. Según informó Radio ADN, los árbitros del fútbol chileno no se presentaron a sus entrenamientos y se encuentran en paro hasta nuevo aviso por problemas con la ANFP.

De acuerdo a lo relatado en la radioemisora, el principal reclamo de los jueces apunta a los estacionamientos de la sede de Quilín. Si bien se esperaba que todo volviera a la normalidad con la inauguración del Complejo José Sulantay, los réferis denuncian que no se están cumpliendo las condiciones de trabajo.

Más específicamente, se mencionó que a los árbitros se les solicitó ocupar estacionamientos de la ANFP y que los de la LIF, que hasta ahora usaban, eran solo transitorios.

Árbitros del fútbol chileno suspenden sus entrenamientos

Habrá que ver si esta situación se soluciona dentro de las próximas horas. Aún quedan días para el desarrollo de la fecha 27 de la Liga de Primera, mismo fin de semana en donde también se disputan los cuartos de final del fútbol femenino o la fecha 24 de la Segunda División, y que debería empezar la liguilla del ascenso.

Sin embargo, esto genera preocupación porque el miércoles 5 de noviembre se debe jugar el partido pendiente entre U. de Chile y Everton, que está programado para las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

