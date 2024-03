“El fútbol da revancha”, reza una de las viejas frases peloteras, pero aquello hay que buscarlo y justamente eso es lo que está realizando Steffan Pino, el goleador del Campeonato Nacional.

El espigado delantero de 1.99 metros es la absoluta estrella del fútbol chileno, y lo volvió a demostrar la noche del jueves, porque con la camiseta de Deportes Iquique le marcó un doblete a O’Higgins, para dejar a los Dragones Celestes en la cima de la tabla de posiciones.

El momento de Pino es estelar, y los reflejan las estadísticas, porque ha jugado cinco partidos en lo que va de temporada y ya lleva seis goles, lo que se convierte en su mejor campaña en Primera.

Números de Pino

Steffan Pino ha realizado el grueso de su carrera en Primera B, sin embargo tiene dos pasos anteriores en la categoría de honor del fútbol chileno, pero no tuvo la misma suerte que está teniendo ahora.

En 2018 llegó como refuerzo a Universidad de Concepción desde Deportes Melipilla y le costó adaptarse a la división, porque apenas jugó 256 minutos repartidos en ocho partidos y no pudo marcar. Luego en 2019 con la camiseta del Campanil jugó 12 encuentros y ahí sí llegó a la red en dos ocasiones.

En 2020 tuvo un breve paso por Primera, con Deportes La Serena, porque actuó en 175 minutos en tres compromisos y tampoco pudo convertir.

Tras ello se reencantó con el fútbol en el ascenso, jugando por Deportes Copiapó y Santiago Morning, hasta que llegó a Deportes Iquique en 2023, cuadro en el que hizo 9 goles y fue clave en el ascenso.

Su paso por la Roja

Steffan Pino tuvo un criticado paso por la selección chilena en 2018, porque fue citado por Reinaldo Rueda para microciclos en Juan Pinto Durán cuando jugada por Deportes Melipilla y estaba en Primera B.

El colombiano lo llamó por sus características físicas, debido a que estaba buscando a un 9 grande para suplir las carencias ofensivas que mostraba la Roja.

Pino por entonces declaró emocionado a radio Cooperativa cuando le preguntaron por su citación: “fue sorpresa para mí y para mis cercanos, estoy muy feliz por el llamado. El miércoles que pasó me llamó Leonardo Zúñiga (presidente de Deportes Melipilla) y me dijo que llegó una carta en la que decía que estaba nominado para el microciclo de Rueda. Me lo tomé con una sorpresa enorme, no sabía qué decirle. Pensé que me estaba molestando. Es un sueño para mí estar ahí”.

Ahora Steffan Pino espera otro llamado, pero de Ricardo Gareca, porque ahora sí quiere jugar minutos en cancha con la camiseta de la selección chilena.

