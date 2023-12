Sifup trata de incoherente a la ANFP tras el anuncio del Mundial Sub 20 en Chile

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Este domingo fue un día especial para el fútbol chileno. El Consejo de la FIFA decidió, de manera unánime, darle la localía del próximo Mundial Sub 20 a Chile. El evento deportivo se celebrará en 2025 y el país ganó la localía luego de perder la organización de la Copa del Mundo del 2030.

Pablo Milad se mostró muy feliz por ganar la localía del evento. “Estamos felices porque será en Chile, en nuestra tierra, donde jugarán los principales talentos que un año más tarde disputarán la Copa del Mundo 2026”, comentó.

Además, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile celebró que vuelvan los Mundiales a Chile. “Es una noticia que nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país después del Mundial del 62, el Mundial Sub-20 de 1987, el Mundial Sub-20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub-17 de 2015”, añadió.

Para Pablo Milad este evento será crucial para seguir fomentando el balompié juvenil durante los próximos años. “Significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo de nuestro país y sentar las bases de una nueva realidad para el fútbol chileno”, señaló.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales no está de acuerdo con él. En sus redes sociales, el Sifup celebró la realización del Mundial Sub 20 en Chile el 2025, pero aprovechó de lanzarle un palo a la ANFP y a la medida de los seis extranjeros por club en Primera División. Según ellos, eso afecta al fútbol formativo.

“Organizar este tipo de eventos es muy importante para el desarrollo de nuestro fútbol. Felicitamos a ANFP. Esto debe ir acompañada de políticas coherentes, como no aumentar el número de extranjeros en cancha. ¡Nadie quiere medidas que beneficien intereses de solo 9 clubes!”, comentaron.

Precisamente en el último Consejo de Presidentes se aprobó dicha medida de cara al Campeonato Nacional 2024. Gamadiel García, presidente del Sifup, explicó a radio ADN los motivos por los que rechazan el aumento de extranjeros. Así le dan más contexto al reclamo por el Mundial Sub 20.

“Ellos están conscientes de por qué no queremos más extranjeros. No es discriminación, pero en vez de preocuparse de los cadetes y de invertir, traen jugadores de afuera que son más caros. Nosotros queremos extranjeros que sean un aporte para nuestra competencia y que no estén permanentemente en la banca”, explicó hace pocos días.

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 20 en Chile?

Chile realizará el próximo Mundial Sub 20 en 2025. Las fechas de la cita planetaria no se han confirmado aún, pero el evento debería realizarse entre mayo y junio, tal como en las ediciones anteriores.

¿En qué sedes se jugará el Mundial Sub 20 2025?

Pese a que ANFP no ha oficializado las sedes de la próxima Copa del Mundo, El Mercurio reveló que hay nueve estadios que postularán a recibir los partidos del certamen planetario.

El Estadio Nacional será el recinto principal. En regiones, en tanto, aparecen estadios como el Tierra de Campeones (Iquique), La Portada (La Serena), Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo), Elías Figueroa Brander (Valparaíso), Sausalito (Viña del Mar), Fiscal (Talca), Ester Roa (Concepción y Germán Becker (Temuco).

