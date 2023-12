El Estadio Nacional será la principal: las nueve sedes de Chile para el Mundial Sub 20

La FIFA cerró la herida del Mundial 2030, donde Chile quedó excluido de la organización, y cumplió: le dio a nuestro país el próximo Mundial Sub 20, el que se jugará en 2025. El Consejo de la FIFA confirmó la noticia este domingo, en Yeda, donde Gianni Infantino le dio las buenas noticias a Pablo Milad.

Luego de concretar la anhelada organización y recibir el primer premio de consuelo por el desaire del Mundial 2030, ahora viene la planificación. ¿Y cuáles serían las sedes de la cita planetaria? El Mercurio apuntó las ocho regiones que se sumarían a Santiago.

En la capital, el Estadio Nacional será la casa principal. En regiones, en tanto, aparecen estadios como el Tierra de Campeones, La Portada o el Germán Becker, puesto que se “sumarían Iquique, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talca y Temuco”.

¿Y las fechas? Citando también a El Mercurio, la idea sería disputar el Mundial durante mayo o junio, una vez termine la primera rueda del Campeonato Nacional 2025. La realización de la cita impactará nuestro fútbol nacional, que se mantendrá detenido durante las tres semanas de competencia.

Mundial Sub 20: Chile vuelve a organizar una cita planetaria

Chile no es ajeno a realizar citas mundiales. De hecho, eso fue lo primero que destacó Pablo Milad, presidente de la Federación de Chile, al conocerse que nuestro país será sede del Mundial Sub 20. El timonel del fútbol chileno ya conocía la esperada la noticia desde el martes.

“Es una noticia que nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto Mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país después del Mundial del 62, el Mundial Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub 17 de 2015″, comentó.

“Estamos felices porque será en Chile donde jugarán los principales talentos que un año más tarde disputarán la Copa del Mundo 2026. Esto significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo de nuestro país y sentar las bases de una nueva realidad para el fútbol chileno”, sumó.

“Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, concluyó Milad.

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 20 en Chile?

Chile realizará el próximo Mundial Sub 20 en 2025. Las fechas de la cita planetaria no se han confirmado aún, pero el evento debería realizarse entre mayo y junio, tal como en las ediciones anteriores.

