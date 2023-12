Con el término del Campeonato Nacional 2023, los equipos de Primera División comienzan a tomar decisiones en materia de renovaciones o desvinculaciones de futbolistas y entrenadores. Así ocurrió con la Unión Española, que dio a conocer la partida de Ronald Fuentes.

Por medio de un comunicado oficial, la institución de Santa Laura reveló que “el cuerpo técnico no seguirá ligado a nuestra institución, luego de completar el vínculo contractual por una temporada“, o sea, no se les renovó su vínculo de cara a la temporada 2024.

“Como club queremos destacar el profesionalismo, la dedicación y compromiso tanto de Ronald como de todo su equipo técnico durante la temporada 2023. Somos conscientes del arduo trabajo realizado semana a semana con el objetivo de lograr buenos resultados junto al plantel de honor“, agrega Unión Española.

El tema es que, si bien, la salida de Fuentes se informó en la presente jornada, en rigor, Chilenita estaba sin trabajo desde el sábado, después del triunfo ante Cobresal, y como consignara Radio ADN, asistió al recinto de Independencia para ver la victoria de Universidad de Chile ante Ñublense.

¿Puede llegar Ronald Fuentes a la U?

Actualmente, el Romántico Viajero está sin entrenador, tras la salida de Mauricio Pellegrino, y según explicó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, “ya es tiempo de empezar a ver quién va a llegar a la banca y al equipo“, sin mencionar nombres propios para tomar el cargo.

Precisamente, previo a su último partido con Unión, se le preguntó a Fuentes si le gustaría dirigir a la U, respondió que “vamos a ver lo que pasa, pero la primera opción la tiene Unión. Cuando ellos me digan no, seguramente llamaré a las radios para que me hagan entrevistas y dar a conocer mi situación, ya que no me manejo con representantes”.

¿Cuáles fueron sus números en el 2023 con Unión Española?

En la presente temporada, entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, Ronald Fuentes dirigió 33 partidos en Unión Española, donde consiguió un registro de 12 victorias, nueve empates y 12 derrotas, con un rendimiento total del 45.45 por ciento.

