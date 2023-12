Un verdadero verdugo fue Unión Española en las últimas fechas del Campeonato Nacional, porque se encargó de bajar en la carrera por el título a Colo Colo y luego al gran candidato, Cobresal.

Los dirigidos por el técnico nacional Ronald Fuentes fueron un invitado de piedra a los diferentes festejos que se tenían armando, siendo los que dejaron a mineros y albos con el trago comprado.

Por lo mismo, luego de los dos importantes triunfos, el técnico, ex jugador de Universidad de Chile, calmó las pasiones sobre su continuidad en la tienda hispana, donde ha terminado su contrato.

Eso sí, en sus declaraciones, dejó sobre la mesa el ofrecimiento de un equipo, que no quiso nombrar, donde es parte de una terna de nombres, donde algunos lo ligan con los azules y la salida de Pellegrino.

¿Sigue?

Una vez terminado el torneo, fue el propio Ronald Fuentes el que dejó en claro su futuro en el fútbol chileno, donde deja en evidencia que el contrato con Unión Español ha terminado.

“Hoy termina mi contrato, me voy contento y tranquilo, con un dejo de no haber logrado la clasificación directa a Copa Sudamericana, pero con un crecimiento futbolístico, una forma de jugar clara y rendimientos individuales que son importantes para que el club pueda vender y generar recursos económicos”, comentó.

Por eso, pese a no quedar del todo contento, en el entrenador asegura que se dará unos días de descanso.

“Termino contrato una vez finalizado el torneo, ahora me voy tranquilo a casa a descansar y ver los resultados para saber si Unión clasifica a un torneo internacional habrá alguna conversación”, detalló.

Abre chances

Uno de los que siempre ha estado tras Ronald Fuentes es Universidad de Chile, donde cada temporada el nombre del ex defensor está dentro de los posibles, tal como ahora.

Por lo mismo, la situación contractual con los hispanos abre una esperanza, aunque el propio técnico asegura que quiere esperar a los hispanos.

“No depende de mí, la continuidad depende de Jorge Segovia más la dirigencia, ellos tomarán la determinación en relación a lo que estimen mejor para la institución. Mi idea es seguir un año más para seguir potenciando lo que hemos logrado con otros jugadores”, comenzó explicando.

“La prioridad es de Unión, conversé con un equipo en el que estoy dentro de una terna, pero dije que mientras Unión no dijera si sigo o no, no iba a conversar con nadie, mi idea es dar prioridad a Unión Española”, finalizó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Ñublense este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Santa Laura. La U necesita de una victoria para poder mantener vivas las chances de clasificar a copas internacionales, aunque para eso además debe esperar otros resultados.

