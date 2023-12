Los horribles resultados de Universidad de Chile en este segundo semestre tienen a la dirigencia de Azul Azul ya planificando el 2024. El cuadro universitario ya tiene casi decidido no renovar el contrato de Mauricio Pellegrino, quien no pudo repetir esa primera mitad del año que hizo entusiasmar al medio.

Esta situación obliga a buscar un nuevo entrenador en el CDA. Obviamente que la lista de candidatos es bastante larga, habiendo candidatos chilenos y extranjeros para tomar este verdadero fierro caliente.

Uno de estos nombres es Ronald Fuentes, actual entrenador de Unión Española y que tiene un pasado azul bastante marcado. El ex defensor jugó durante ocho años en la U, además de ser el gerente deportivo del club entre 2017 y 2018.

En conversación con Radio Futuro, el DT hispano dejó en claro sus ganas de seguir en Santa Laura, aunque claro, advirtió que esa es una decisión que deben tomar los dirigentes hispanos.

“Primero quiero saber qué pasa con Unión Española, ya que esa es mi prioridad. No es un tema económico, sino que va por el tema de un proceso y de poder estar dos años y llevar a cabo mi trabajo en un mismo club”, declaró Ronald.

En ese sentido, el “Chilenita” lanzó entre risas que “vamos a ver lo que pasa, pero la primera opción la tiene Unión. Cuando ellos me digan no, seguramente llamaré a las radios para que me hagan entrevistas y dar a conocer mi situación, ya que no me manejo con representantes”.

Para finalizar y a la hora de analizar lo que ha sido este 2023, Fuentes concluyó que “le dimos confianza a Jonathan Villagra; Rodrigo Piñeiro era un futbolista que insinuaba mucho pero que no concretaba tanto y ahora tiene goles y asistencias; y Leandro Garate no era titular, pero con nosotros sí y lleva 14 goles. Entonces, dentro de los malos resultados, a nivel colectivo e individual se subió mucho”.

¿Cuáles son los números de Ronald Fuentes en Unión Española?

Lamentablemente el rendimiento de Fuentes en el cuadro hispano no ha sido de los mejores. Tras un pésimo inicio con cuatro derrotas y dos empates, el equipo levantó y llegó a estar cuarto en la fecha 19 del torneo.

Sin embargo, tras eso acumuló nueve jornadas sin victorias, cortando su mala racha recién el pasado domingo al vencer por 2-0 a Colo Colo. De momento los Rojos marchan décimos, todavía con una pequeña chance de clasificar a la Copa Sudamericana, aunque deben esperar varios resultados.

En este 2023, sumando además la Copa Chile, Ronald Fuentes ha dirigido 32 partidos en Unión Española. Ha ganado once encuentros, empató nueve y perdió doce, registrando un 43.75% de rendimiento.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Ñublense este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Santa Laura. La U necesita de una victoria para poder mantener vivas las chances de clasificar a copas internacionales, aunque para eso además debe esperar otros resultados.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.