Mauricio Pellegrino sabe que es inminente su salida de la U. El director técnico argentino todavía tiene dos partidos del Campeonato Nacional 2023 por delante. Pero todas las señales parecen indicar que su contrato no será renovado para la temporada venidera que afrontará Universidad de Chile.

Así también lo graficó el entrenador. “Todos los que terminamos contrato obviamente tenemos la obligación y la dignidad profesional de trabajar y competir hasta el último día”, aseguró Pellegrino. Unas palabras que también caen en varios jugadores, como el portero Cristopher Toselli, el capitán Luis Casanova o el lateral derecho Yonathan Andía.

“Después del año difícil que hemos tenido, ustedes me han dicho que batí el récord porque pasé los seis meses. Llegar a los 12 meses después de los idas y vueltas es porque hemos superado mucha adversidad. Superarse en el alto rendimiento es de las cosas más bonitas que hay, lo vivimos mucho en el aspecto humano y del equipo”, afirmó el ex DT de Vélez Sarsfield.

Y prosiguió en sus alabanzas al plantel. “Tengo para sacarme el sombrero con este equipo, nunca ha fallado. El hincha siempre ha apoyado, vimos cómo aplaudieron al equipo en la derrota. No estamos contentos, pero sí agradecido por las respuestas de jugadores e hinchas”, apuntó el otrora defensor central del Barcelona de España y el Liverpool de Inglaterra.

Pellegrino y su inminente salida de la U: “No he tenido ninguna conversación, el silencio habla por sí solo”

De todas maneras, Pellegrino sabe que su salida es más que factible en la U. Sobre todo por una señal que a él al menos le parece relevante. “No he tenido ninguna conversación y el silencio habla por sí solo. También es una actitud. No hacer ni decir nada también es una actitud. Si la institución está esperando hasta el final, bueno, me hubiera gustado tener una respuesta al respecto”, aseguró el trasandino.

“La institución se la merece, se está perdiendo un tiempo valioso. Es lo que me toca, asumo este rol de entrenador aún en estas semanas de incertidumbre, que es de las cosas más difíciles de manejar en la vida. Y en el deporte más todavía”, aseguró el Flaco, quien demostró que su idea va un poco a contracorriente con la de Azul Azul, al menos en la definición del staff técnico.

De todas maneras, no escondió sus ganas de estirar el proceso en Universidad de Chile. “La U es un lugar en que todo el mundo quiere seguir. No creo que haya entrenadores que no les guste estar en esta institución, aun en la adversidad. Vine acá en una parada muy difícil y creo que estamos mejor que cuando llegué. Esa es mi gran satisfacción”, marcó Pellegrino.

“A pesar de que no le hemos dado todo lo que deseaba. Es una institución fantástica, estoy muy orgulloso de estar acá. No me incomoda, es parte de esto. La dirigencia quiere esperar hasta el final, es normal. Por ahí no es lo ideal, las cosas siempre son mejor cuando están hechas desde antes, incluso sabiendo que no voy a seguir, por ejemplo”, sentenció el adiestrador argentino de 52 años.

¿Cuáles serán los últimos dos rivales de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023?

La U visitará a Cobresal en la 29° fecha del Campeonato Nacional 2023 este domingo 3 de diciembre desde las 18 horas, según el horario de Chile continental. Universidad de Chile terminará el torneo ante Ñublense en condición de local el 9 de este mes a las 20:30 horas.

¿En qué lugar marcha la U en el Campeonato Nacional 2023?

Universidad de Chile se ubica en el 9° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2023. Sigue con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!