Ronald Fuentes derriba el mito de los incentivos en la última fecha: "Me inicié en Cobresal..."

Unión Española se ha posicionado como un ingrato equipo en las últimas fechas del torneo, donde el fin de semana venció a Colo Colo por 2-0 en el estadio Monumental y lo borró como uno de los candidatos al título del Campeonato Nacional.

Misma situación que tendrá en frente este viernes, cuando reciba a Cobresal en el estadio Santa Laura, con los mineros con la primera chance de dar la vuelta olímpica con el fin del torneo.

Por lo mismo, se le empieza a poner una presión extra a los dirigidos por el técnico nacional Ronald Fuentes, quien de inmediato quiere aclarar esta situación para evitar polémica.

Iniciado en el fútbol en Cobresal, el ex defensor deja sobre la mesa la opción de Unión Española, pese a que saben que les queda lejos una nueva clasificación a una copa internacional.

Sin polémica

El viernes será la gran definición del torneo, con Unión Española recibiendo al puntero, Cobresal, además de Huachipato tratando de meterse en su duelo contra el Audax Italiano.

Por lo mismo, Ronald Fuentes sabe que los hispanos nuevamente serán protagonistas en la pelea por el título y sabe que los mineros serán un duro rival en Independencia.

“Difícil, sin duda, como todos los rivales. Tenemos que recuperarnos bien, hubo un gran esfuerzo desde lo físico, se juega el viernes y vamos a analizar bien a Cobresal por el cómo juega de visita, para hacerles daño. Vamos a salir a buscar el partido y esos tres puntos nos sirven mucho”, comentó Fuentes.

En ese sentido, quiso dejar en claro alguna polémica que se pueda generar con este duelo, donde manda un mensaje a todos los que están inflando teorías para el encuentro.

“Me inicié en Cobresal, soy agradecido de toda la vida, pero soy un profesional del fútbol y voy a luchar por el club que me da trabajo. Así que, para que no empiecen a especular y que no piensen que presentaremos un equipo de proyección, para que salgan campeones. Soy profesional y haremos todo por ganar ese partido”, precisó.

Por lo mismo, mandó un claro mensaje a los que decían que se dejarían ganar para favoreces a uno de los candidatos, donde deja en claro que ante Colo Colo demostraron su orgullo.

“Los que hablan esas cosas no saben lo que es el futbolista profesional. Por mucho que estén en una situación como la de nosotros tenemos orgullo, amor propio y corazón y nos debíamos como grupo como plantel de Unión Española por lo que habíamos hecho una buena presentación. Se alinearon los planetas, jugamos bien y pudimos ganar”, finalizó.

¿Cuándo juegan Unión Española y Cobresal?

Unión Española recibe a Cobresal en la última fecha del Campeonato Nacional 2023. El duelo está programado para este viernes 8 de diciembre desde las 18:00 horas.

