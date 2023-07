Roberto Tobar se lava las manos con el autogol no cobrado en Colo Colo vs La Calera

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera, por los cuartos de final de Copa Chile, tuvo de todo. Además de la goleada de los albos por 6-1 tuvo una encendida polémica arbitral, por un autogol no cobrado a Alan Saldivia que terminó con gol de Jordhy Thompson segundos más tarde.

Víctor Abarzúa es el árbitro que cometió el escandaloso error, junto con el asistente Claudio Urrutia. Y pese a que la pelota entró al arco de Fernando de Paul, el tanto no fue cobrado y prendió fuego los ánimos cementeros. Roberto Tobar, jefe de los árbitros, se refirió a este tema.

El juez comentó, primeramente, la situación ocurrida. “Lamentablemente el día de ayer se comete un error bastante evidente por parte del equipo arbitral al no sancionar un gol legítimo a favor de Unión La Calera ante un autogol de un defensor de Colo Colo”, relata.

Según el silbante, todo se debió a que llevaban muy poco tiempo de jugado el partido así que sus pupilos no estaban atentos. “Esta situación, muy poco frecuente, a los 10 segundos de iniciado el partido, hace que los árbitros no estuvieran activados al cien por ciento. Y a raíz de esto no estuvieran en una ubicación adecuada para tomar la mejor decisión”, expresó Tobar.

Pero eso no es todo, ya que el mandamás arbitral señaló que espera que sus jueces sigan trabajando en mejorar. “Este tipo de situaciones nos obliga a seguir reforzando con el plantel de árbitros situaciones que son inesperadas, donde la concentración y la buena ubicación priman para tomar una muy buena decisión”, destacó.

De momento, Fernando de Paul confesó que no vio la pelota entrar pero que el línea le admitió que falló. “Lo hablé con el línea y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida. Asumió el error”, señaló el golero.