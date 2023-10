La despedida de Matías Fernández fue un momento lleno de emoción y alegría. Sin embargo, algo llamó profundamente la atención de los hinchas: la ausencia de Claudio Borghi, ex técnico de Matigol en su paso por Colo Colo y en la selección chilena.

Si bien el Bichi mandó un mensaje grabado, no se apareció por el Monumental. Y eso hizo brotar la furia de algunos colocolinos, la extrañeza de los seguidores del Mati y la pregunta en todos: ¿por qué alguien que parecía tan cercano a Mat14as no asomó ni la punta de la nariz para su despedida?

La respuesta es simple, aunque puede resultar dolorosa: Matías Fernández y Claudio Borghi no sostienen ningún tipo de relación en el presente. Al menos, esto fue lo que dijo el Bichi al ser consultado por el tema de su ex pupilo. “Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, señaló el ex técnico de la Roja, al ser interrogado sobre su asistencia al evento.

“Ahora que me invitó a su despedida, ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió, ‘profe, lo quiero invitar, gracias’. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, añadió el Bichi.

Mensaje, hubo

Claro que, siendo justos con la realidad, tampoco es que Claudio Borghí se haya desentendido con el adiós a Fernández. El actual comentarista de TNT Sports se dio el tiempo para mandarle un mensaje en cámara, por lo que, al menos en pensamientos, estuvo con el ahora ex jugador.

“Es una de las mejores personas que he tenido la posibilidad de dirigir. Es muy profesional, un chico muy dócil. Me quiero sumar a la alegría de despedirse del público de Chile (…) Así que un abrazo grande, Mati, muchas felicidades y disfruta el día”, dijo Borghi, en un mensaje dirigido a quien fuese su pupilo en Colo Colo.

Un camino juntos

La relación de Claudio Borghi con Matías Fernández comenzó cuando el argentino llegó a dirigir a Colo Colo, en 2006. Por ese entonces, el Mati ya se había hecho un espacio en el equipo albo, aunque aún no había demostrado todo el talento que yacía en sí.

Eso se pudo ver con Borghi en la banca. Matías Fernández fue la figura del Clausura 2006, donde venció en la final al archirrival, Universidad de Chile. Después brilló en la Sudamericana, siendo clave en el avance del Cacique hasta la final del torneo.

Las buenas presentaciones y su elevación a la categoría de figura le valieron las miradas del Villarreal, equipo en el que finalmente recalaría en un momento en que el Submarino Amarillo peleaba cosas grandes en Europa.

Muchos dicen que el que realmente pulió el diamante en bruto que era Matías Fernández era el Bicho Borghi. De hecho, se notaba que tenían una gran cercanía, incluso cuando al técnico argentino le tocó dirigir a la Roja. No obstante, todo pareciera haber sido una ilusión… ¿o hay algo en esta historia que desconocemos?

¿Crees que hay alguna otra razón por la que Claudio Borghi no fue a la despedida de Matías Fernández? ¿Crees que hay alguna otra razón por la que Claudio Borghi no fue a la despedida de Matías Fernández? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿En qué equipos jugó Matías Fernández?

Matías Fernández jugó en ocho equipos: debutó en Colo Colo, adonde volvió en 2020, y además vistió las camisetas de Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior de Barranquilla y Deportes La Serena.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!