Matías Fernández dijo adiós al fútbol profesional acompañado de varios de sus excompañeros, tanto en Chile como en el extranjero, y del fiel hincha de Colo Colo en un repleto Estadio Monumental. En la tierra donde se formó, Matigol jugó un último partido entre sus amigos y sus amigos de Colo Colo, y luego dedicó una sentidas palabras a todos quienes lo visitaron en Macul.

“Buenas noches a todos. Como saben no soy mucho de hablar, pero hoy es un día especial. Así que espero que vengan con tiempo”, partió diciendo el campeón de la Copa América 2015. El ex Colo Colo, Villarreal y AC Milan comenzó bromeando sobre su siempre esquiva actitud ante los micrófonos, pero pronto terminó emocionado ante el Monumental.

“Quiero dar las gracias a mi mujer, Alejandra (Santibáñez), porque ella ha sido un pilar fundamental. Sin ella, seguramente hace mucho me hubiera rendido. Quiero dar las gracias a mis hijos. Ahora es mi turno de acompañarlos en sus sueños. Quiero darle gracias a mi madre Mirtha (Fernández), quien fue el motor que me impulsó a quedarme en Santiago, porque me daba pena. Falta una sola persona hoy, que es mi padre, que está en los cielos”, siguió.

A los hinchas albos, manifestó que “siempre he sentido su cariño, a pesar de que jugué mucho tiempo afuera. Una de las primeras veces que jugué aquí en Colo Colo fue cuando el equipo no estaba bien. Y entré. La verdad es que no entré muy bien. Pero como era de casa, todo el mundo me aplaudía, aunque perdía la pelota. En ese momento comprendí que Colo Colo es una familia y es la familia donde pertenezco. Llegué con 12 años y hoy tengo 37. Con 12 años empezó mi historia en Colo Colo y hoy con 37 todo termina donde empezó”, contó.

Por último, apeló a su parte más espiritual para “animar a todos a que vayan por sus sueños, poniendo todo de su parte. Conseguir las cosas terrenales, sin tener a Dios, vamos a seguir sintiéndonos vacíos. Si bien me retiro del fútbol profesional, el fútbol siempre será parte de mi vida. Ya no seguiré corriendo en las canchas, seguiré corriendo en la cancha espiritual”.

Los invitados de lujo de Matías Fernández

La despedida de Matías Fernández estuvo cargada de estrellas. Compañeros del Villarreal como Diego Godín, Gonzalo Rodríguez, Sebastián Viera, Marcos Senna y Giuseppe Rossi lo acompañaron en la cancha, además de exjugadores de Colo Colo como Jorge Valdivia, Julio Barroso, Luis Mena y Esteban Paredes.

No sólo eso. Además, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo pausaron sus entrenamientos con la selección chilena para acompañarlo. Y exestrellas albas como Carlos Caszely y Ricardo Dabrowski, quien fue fundamental en su estadía en Colo Colo, fueron a despedirlo.

La más especial fue la presencia de su familia. Sus hijas Antonia y Aylén y su hijo Ángel también entraron a la cancha para jugar junto a él. Finalmente, los Amigos de Matías Fernández superaron por 6-5 a los Amigos de Colo Colo. Matías jugó en ambos equipos durante la emocionante jornada.

¿En qué equipos jugó Matías Fernández?

Matías Fernández jugó en ocho equipos: debutó en Colo Colo, adonde volvió en 2020, y además vistió las camisetas de Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior de Barranquilla y Deportes La Serena.

