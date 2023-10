Hace varias semanas que los colocolinos lo vienen esperando, aunque varios no lo quieren creer. Y es que el ídolo de muchos albos se retira, el 14 de los blancos, Matías Fernández. Este sábado realizará su despedida en un colapsado Estadio Monumental.

Y es que los hinchas de Matías agotaron las entradas para verlo por última vez en la cancha; luego del anuncio de su retiro a los 37 años.

¿Cuándo y a qué hora ver la despedida de Matías Fernández?

El evento tiene hora de inicio para las 18:00 horas de este sábado 14 de octubre. Y es que Matías no podía elegir otro número para un día que espera ser una fiesta en el Estadio Monumental de Colo Colo.

Los amigos y compañeros de toda la vida de Fernández dirán presente, tanto de su paso por Colo Colo, la selección chilena como algunos clubes en Europa.

¿Quién transmite por TV la despedida de Matías?

La transmisión totalmente en vivo y en directo estará a cargo en TV abierta de TVN a partir de las 17:45 horas, que dará el partido de leyendas y amigos del ex Colo Colo. Revisa los canales según tu cableoperador para no perderte el evento si es que no irás al estadio:

¿Y por streaming?

TVN confirmó que también dará el partido por streaming totalmente gratis en su señal online en el sitio TVN.cl y también por la app TVN Play.

Además confirmaron que los relatos serán de Claudio Riquelme y el comentario del periodista también de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux. El joven profesional se integró a hace poco al canal nacional para ser parte del área deportiva y los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Una carrera que empezó a lo grande

Quizás no es de los más campeones en la historia de Colo Colo, ni menos el que estuvo muchos años. Pero el cariño por Fernández del hincha colocolino ha sido evidente y todo un culto por la sencillez y talento que entregó el 14 desde su salida de cadetes del club.

Y un amor que llegó temprano en el 2006, con quizás el mejor año del volante en el futbol. Bicampeón con Colo Colo con un torneo ganado frente a Universidad de Chile incluido, de la mano de Claudio Borghi Matías fue la gran figura junto a Humberto Suazo de ese equipo.

Pero no fue todo, ya que la campaña en Copa Sudamericana no pasó desapercibida y fue incluso elegido como el mejor jugador de América ese año tras llegar a la final del torneo. Logro que lo catapultó al Villarreal de España por un pago entre los 8 y 9 millones de euros. 9 goles marcó en la Copa, sumado a sus regates, tiros libres y el apodo de “El 14 de los blancos” que le dio el periodista argentino Juan Pablo Varsky cuando dijo en vivo “el 14 de los blancos es un crack”.