La Copa de la Liga apareció como una de las grandes soluciones para aumentar la cantidad de partidos que juegan los equipos en el fútbol chileno. Pablo Milad, en su calidad de presidente de la ANFP, reveló este año que están trabajando en la creación de un tercer torneo de cara a 2024.

Sin embargo, todavía no hay mayores certezas respecto a lo que ocurrirá con el torneo ni se sabe si podrá, finalmente, celebrarse durante el próximo año. Primeramente porque no tienen los recursos suficientes y todavía no encuentran un sponsor que se haga cargo de este certamen, según reveló El Mercurio.

Pero eso no es todo. La Copa de la Liga a la chilena tampoco tiene los votos necesarios en el Consejo de Presidentes, por lo que no podría ser implementada. Según el matutino, llevan largas semanas en negociaciones junto a TNT Sports para ver cuánto es el monto para repartir entre los clubes.

¿Cómo será la Copa de la Liga chilena?

El Mercurio entregó detalles sobre el tercer torneo que se celebraría en Chile el próximo año. El nombre del certamen será “Copa de Primera 2024” y participarán los 16 clubes de la división de honor. Es un formato simple y ya probado en decenas de campeonatos.

Cuatro grupos con cuatro equipos cada uno jugarán todos contra todos, de ida y vuelta, y los dos mejores clasificarán a cuartos de final. Desde la fase eliminatoria serán partido únicos hasta la final de la Copa de la Liga, que además de un título le otorgará al campeón la clasificación a Copa Libertadores como Chile 3.

Cada club tendrá, como mínimo, seis partidos. El campeón del torneo recibirá un bono de 50 millones de pesos solo por alzar el título, mientras que quien pierda la final ganará 30 millones. Además, ANFP entregaría un premio de 30 millones por jugar la fase de grupos, que va subiendo en caso de avanzar de fase.

El Mercurio afirma que los clubes están inquietos por la implementación de este certamen. “No alcanza para cubrir los traslados, los hoteles y los costos de concentración”, les aseguraron desde un equipo. A eso se suma la preocupación por jugar a mitad de semana.

¿En qué se diferenciaría la Copa Chile de esta tercera competencia?

La Copa Chile se organiza por la Federación de Fútbol de Chile y cuenta con la participación de tanto equipos profesionales como amateurs. Una hipotética Copa de la Liga sería organizada por la ANFP y jugarían solo equipos de sus respectivas divisiones (Primera División, Primera B y Segunda División Profesional).

¿Cuántas divisiones tiene el fútbol chileno?

El fútbol chileno consta de cinco divisiones. La Primera División, Primera B y Segunda División están bajo el amparo de la ANFP. Por su parte la Tercera A y Tercera B están bajo la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur).

