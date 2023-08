La opción de que se crea una Copa de la Liga en el fútbol chileno rápidamente armó debate en el medio. La idea de que haya más partidos con una tercera competencia aparte de los torneos divisionales y la Copa Chile gusta bastante, pero claro, se ve complejo que se pueda llevar a cabo.

Históricos de nuestra actividad como Jorge Aravena, César Vaccia y Raúl Toro contestaron el llamado de RedGol para comentar este proyecto, donde dejaron en claro que las largas distancias y la falta de canchas harían difícil que llegue a buen puerto.

Aravena declaró a nuestro sitio que “yo siempre he pensado que todo lo que sea jugar muchos partidos es bueno. Ahora, cuál es la dificultad que tiene nuestro país: las distancias que hay que recorrer. De Arica para ir a Puerto Montt es demasiado el viaje. Es complejo en ese sentido”.

“Es una buena idea desde la perspectiva deportiva de jugar mucho. Ahora hay que aclararlo con las distancias a recorrer”, agregó.

Por su parte César Vaccia sostuvo que “me parece una muy buena idea, porque así se puede usar todo el plantel de un equipo, jugando todas las semanas. El tema es que viendo la realidad nuestra, todavía tenemos partidos pendientes por lluvia, errores de organización o problemas con las barras. No sé si además de la Copa Chile y el torneo tengamos espacio para un tercer torneo”.

“Hay que ver también las canchas. No tenemos cachas. En la U andan igual que los gitanos jugando. No está ni el Estadio Nacional ni San Carlos. Además el Santa Laura lo vamos a destruir. Hay todo un tema ahí”, afirmó el ex DT.

Para cerrar, Vaccia avisó que “hay que mejorar bastante lo que tenemos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, después pensar en generar un tercer torneo. Es una buena idea, pero me parece que por ahora no tenemos los recursos”.

Para finalizar está la voz de Raúl Toro, quien señaló a nuestro llamado que “es una utopía, porque estamos cagados de canchas, con muchos partidos en el Santa Laura y Rancagua. Para poder hacer una nueva liga hay que tener estadios y no las tenemos. Estamos muy pobres en eso”.

“Hoy se ve complejo. Quizás en el futuro, con el Nacional de vuelta, el Santa Laura en buen estado y el estadio de la UC listo, ahí cambia la cosa”, opinó.

Para cerrar, Toro lanzó que “una de las cosas que criticamos es la falta de partidos que tienen los jugadores, sobre todo los más jóvenes. Sin embargo, con pocas canchas es casi una utopía pensar en hacer un tercer torneo”.

¿Cuántas divisiones tiene el fútbol chileno?

El fútbol chileno consta de cinco divisiones. La Primera División, Primera B y Segunda División Profesional están bajo el amparo de la ANFP, mientras que la Tercera A y Tercera están bajo la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur).

¿En qué se diferenciaría la Copa Chile de una Copa de la Liga?

La Copa Chile se organiza por la Federación de Fútbol de Chile y cuenta con la participación de tanto equipos profesionales como amateurs. Una hipotética Copa de la Liga sería organizada por la ANFP y jugarían sólo equipos de sus respectivas divisiones (Primera División, Primera B y Segunda División Profesional).