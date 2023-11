En dos semanas y media más, se termina la temporada 2023 del fútbol chileno, y será después de la Final de Copa Chile, el viernes 15 de diciembre, cuando en el último Consejo de Presidentes del año, en la ANFP, se definan las fechas de inicio de la campaña 2024.

Ese día, en Quilín 5635, se definirá la calendarización de los torneos venideros, tanto en Primera División como en Primera B, donde según dio a conocer Radio ADN, se espera que la reunión de los clubes sea muy conflictiva y con muchas cosas en juego.

Entre ellas está la Copa de la Liga Chilena, la cual el medio de comunicación asegura que, pese al deseo desde la ANFP de hacerlo realidad, no contaría con los votos del Consejo de Presidentes, por lo que esa idea deberá quedar en la Papelera de Reciclaje.

En la misma línea, ADN reporta que desde la directiva de Pablo Milad tiene contempladas dos fechas tentativas para el inicio del fútbol nacional, las cuales serían el sábado 17 de febrero del 2024 para la máxima categoría, y una semana después, el sábado 24, para el Ascenso.

¿Qué hará la ANFP en enero del 2024?

Según la información de la radioemisora, a partir de la tercera semana del primer mes del año se espera que se desarrolle la famosa Copa de la Liga, la cual agrega que sólo se jugaría con equipos de Primera División, con cuatro grupos de cuatro equipos, y definiciones a partido único.

En ese sentido, se suman a lo que publicó El Mercurio, de que no sólo en la ANFP no contarían con el voto del Consejo de Presidentes, ya que además, no habría suficiente financiamiento para realizar el torneo, y que lo ven como “un problema más que una solución”, pues afectaría a estos equipos.

¿Cuándo comienzan los torneos internacionales?

A la espera de definirse los cupos del fútbol chileno para los certámenes continentales, la Conmebol confirmó que la Copa Libertadores 2024 se iniciará el martes 6 de febrero; mientras que la Sudamericana arrancará el martes 5 de marzo.

