Mercado

Más de 257 mil visualizaciones: El día que Iván Zamorano rechazó los millones de Boca Juniors por el América de México

El histórico delantero de la Roja reveló como se dieron las negociaciones y que hasta los jugadores xeneizes pedían su arribo al club.

Por Felipe Pavez Farías

Zamorano recordó cuando a una firma de jugar por Boca Juniors
© Getty ImagesZamorano recordó cuando a una firma de jugar por Boca Juniors

Iván Zamorano protagoniza uno de los virales del momento al desempolvar su fallido traspaso a Boca Juniors. “Bam Bam” reveló el millonario monto que le ofreció el cuadro trasandino y el principal motivo que lo llevó a fichar finalmente por el América.

Todo comenzó con la visita del histórico delantero de la Roja a la cadena DAZN. En el programa ‘Show Me The Money’, Zamorano contó sobre cómo fue su salida de inter de Milán, y que a finales del 2000 ya había decidido emigrar a México. 

Había acordado terminar mi contrato con el Inter e irme con ellos (América). Pero llegó (Mauricio) Macri y me dijo que me quería en Boca. ‘Al tercer partido serás ídolo’, me dijo”, confesó el ex delantero sobre cómo el reconocido dirigente y ex Presidente de Argentina intentó convencerlo. 

Pero luego vino una maniobra que sorprendió especialmente a Zamorano ya que prácticamente tuvo a disposición la billetera del cuadro presidente. “Él sacó un papel en blanco y me dijo ponle la cifra que tu quieras. Pero yo le dije que tenía el acuerdo con el América y mi palabra vale más”, recalcó el legendario “9”. 

¿Iván Zamorano pudo jugar en Boca Juniors?

Iván Zamorano confesó que estuvo prácticamente a una firma de ser nuevo jugador de Boca Juniors. Incluso contó con el respaldo de Mauricio Macri para pedir el sueldo que quisiera. Sin embargo, respetó su contrato con América de México y en 2001 llegó al club azteca.

Pero el tema no quedó ahí, ya que luego vino una gira por Estados Unidos y tuvo un particular cruce con los jugadores xeneizes de por ese entonces.  “Después tuve amistosos en Los Ángeles y estaba Cruz Azul y Boca juniors entre otros. Luego venían los jugadores de Boca a hablar y decirme ‘porqué no te viniste con nosotros’”, confesó entre risas “Bam Bam”. 

Siempre agradecí el interés de un club tan grande. Era un jugador de las características que gustan en el club. Tiempo después me pude casar con una argentina fanática de Boca y que quizás si yo hubiese jugado en Boca no la hubiese conocido”, sentenció sacando cuentas alegres de la decisión que finalmente tomó. El registro se ha viralizado en plataformas como Tiktok donde ya suma más de 257 mil visualizaciones. 

