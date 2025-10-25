Una verdadera fiesta del deporte se vivió este sábado en el Parque Estadio Nacional, donde más de 10 mil personas llegaron para participar en la Corrida de la Niñez, actividad organizada por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y que reunió a familias completas en torno al deporte, la inclusión y la vida saludable.

Niños, niñas y adultos disfrutaron de una jornada familiar que incluyó circuitos de 3 y 6 kilómetros, zonas de juegos, espacios recreativos y un animado baile entretenido junto a Rodrigo Díaz, transformando al principal parque deportivo del país en un espacio lleno de energía, color y movimiento.

Israel Castro, director del Instituto Nacional de Deportes, destacó la masiva participación señalando que “estamos muy contentos porque hoy vivimos una verdadera fiesta del deporte. Más de 10 mil personas llegaron hasta el Parque Estadio Nacional para participar en esta Corrida de la Niñez, una actividad familiar, inclusiva y llena de energía”.

Agregó Castro que “esta jornada refleja el espíritu de lo que estamos construyendo como Instituto Nacional de Deportes: un país activo, que disfruta del deporte desde la infancia. Y se suma a todo el gran trabajo que estamos realizando con eventos de clase mundial como el Mundial de Fútbol Sub 20 y el Mundial de Ciclismo en Pista. Chile sigue demostrando que está preparado para vivir el deporte en todas sus dimensiones: desde lo masivo y familiar, hasta el alto rendimiento”, afirmó.

El evento también contó con zonas de hidratación para los participantes y una zona sensorial especialmente diseñada para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o hipersensibilidad auditiva, reafirmando el compromiso del IND con la inclusión y el acceso universal al deporte.

La Corrida de la Niñez se enmarca en las actividades que el Instituto Nacional de Deportes impulsa en todo el país, con el objetivo de promover la práctica deportiva y fortalecer los lazos familiares a través del movimiento y la recreación.