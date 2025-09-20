Manuel Pellegrini ha dirigido varios jugadores nacidos en Chile, entre ellos este otrora volante ofensivo de mucha técnica que hoy trabaja como representante y tuvo en el Málaga de España. Se trata de un jugador que tiene pasos por la Major League Soccer, además de haber jugado en los dos clubes más grandes de nuestro país.

Las referencias son para Pedro Morales, quien hace varios meses fue anunciado como parte del staff de Empire Football Agency. Esta empresa ya tiene cuatro jugadores acercados por Pokegol. El último de ellos fue un lateral izquierdo de muy buena temporada en 2025.

Un titular indiscutido en Universidad de Concepción, uno de los animadores que tiene la Liga de Ascenso. Esas alusiones son para Yerco Oyanedel, un zurdo mundialista con la selección chilena Sub 17. El carrilero surgido en las inferiores de Universidad Católica suma 25 partidos jugados en la Primera B 2025.

Pedro Morales celebra un gol que anotó en Temuco en 2017. (Ramon Monroy/Photosport).

“Es un orgullo que te unas a Empire Football Agency. ¡Vamos por más!”, escribió la empresa de representación para darle la bienvenida a Oyanedel, quien también registra pasos por Unión La Calera y Cobresal. Por cierto, no es el único futbolista que llegó a dicha agencia mediante el Pokegol Morales.

A fines de marzo, esa empresa de representación anunció como nuevo agente a Pedro Morales, quien se ha movido rápido para incorporar talentos al catálogo de Empire Football Agency. Con Oyanedel ya son seis los jugadores que el hualpenino firmó para esa compañía.

Publicidad

Publicidad

Pedro Morales celebra un gol en la Universidad de Chile. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

ver también “No fue normal”: La historia del córner más insólito en la historia de los Superclásico

Pedro Morales, el ex pupilo de Pellegrini que se mueve en Chile como representante

No es la primera movida que propicia Pedro Morales en Chile como representante, varios años después de que pasó por la tutela de Manuel Pellegrini. Por cierto, sacó aprendizaje de su estadía con el Ingeniero, que lo hizo jugar en siete partidos.

Pedro Morales en acción por el Málaga de España. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Pokegol anotó tres goles y dio tres asistencias en el Málaga. Otro talento que Morales acercó a la empresa donde trabaja es Joaquín Soto, quien ya firmó su primer contrato profesional con Unión La Calera. También sumó a Aníbal Carvajal, quien pertenece a Cobresal.

Otro que sumó fue Benjamín Díaz de Universidad de Chile, además de Icker Quiroz, quien se desempeña en Deportes Santa Cruz. El tiempo dirá cómo les va a los escogidos por Pedro Morales para sumarlos a la carpeta de talentos que tiene Empire Football Agency.