Este jueves, uno de los últimos jugadores que fue miembro de la selección Sub 20 del 2005 y que se mantenía activo, anunció su retiro del fútbol profesional. Se trata de Pedro Morales, el volante formado en Huachipato, que supo competir en la U, Colo Colo, además del fútbol europeo y norteamericano.

Pokemorales, como se le conoció en sus inicios por su look muy a la moda con la tendencia urbana de la época, jugó 14 partidos por la Selección chilena adulta, anotando tres goles y siendo parte del equipo que participó en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Además, también fue parte del subcampeonato que consiguió Chile en el Esperanzas de Toulon del 2008, cuando de la mano de Marcelo Bielsa cayeron en la final ante Italia.

Las sentidas palabras de Pedro Morales por su retiro

El volante, que además de la U y Colo Colo jugó en Huachipato, Dinamo de Zagreb, Málaga, Vancouver Whitecaps, Universidad de Concepción y Temuco, no jugaba desde el 2019, pero aprovechó su cumpleaños 38 para anunciar que dejará de intentar volver a estar ligado a la actividad.

“Es difícil escribir estas palabras, porque aunque llevo tiempo inactivo en el fútbol, mucha gente con cariño y respeto se acerca y me pregunta si aún estoy jugando, y aunque creí que no era necesario hacerlo oficial, hoy que cumplo 38 años, quiero cerrar esta maravillosa etapa de mi vida”, comenzó.

Tras agradecer a su familia, Morales señaló que “he podido disfrutar del fútbol y vivir de ello. Estuve en equipos en los que fui muy feliz y en los cuales aprendí mucho(…). Entendí que el fútbol era mi profesión, que fue lo que mejor supe hacer, disfrute de cada entrenamiento, viajes y risas en el vestuario”, agregó.

“Pude competir contra los mejores y también tenerlos de compañeros, lo cual me hizo aprender mucho más en todo sentido. Amigos que sigo conservando. Además, me dirigieron los mejores, otros no tanto, pero siempre entregué lo mejor de mi, independiente de los colores”, finalizó.