Fue en 2019 cuando Pedro Morales tuvo su última temporada en el fútbol profesional, defendiendo la camiseta de Deportes Temuco. Una operación de rodilla lo fue alejando, donde ahora en Concepción, está dedicado a otros deportes.

En ese sentido, el volante conversa con Redgol, donde detalla lo que ha pasado con su carrera, donde el retiro del fútbol está asumido como tal luego de tanto tiempo afuera.

"Me lo he planteado y yo también he sido honesto conmigo, por el tema de mi rodilla, de la operación que tuve en Temuco cuando jugué allá. Me ha traído bastante problemas la recuperación. Estoy recuperado, pero no sé si para volver a jugar fútbol", cuenta Morales.

En ese sentido, el volante que jugó por Universidad de Chile y Colo Colo, detalla que dedica su tiempo a otra actividad, donde también tiene canchas para jugar al pádel, un deporte que se ha vuelto muy popular en el país.

"Estoy entrenado harto, estoy haciendo pádel, que tiene harto impacto, pero en general me lo permite hacer. Estoy también con el tema del complejo, donde pusimos cancha de padel hace tiempo y nos ha ido bien. Estoy con otras cosas en lo personal, preocupado de mi familia, de hacer cosas que no hice cuando jugaba fútbol, como compartir con mis amigos, estar presente con mi familia, viendo harto fútbol de afuera, el chileno, así que esas cosas", precisó.