A días de jugar el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional, los hinchas del fútbol van calentando motores por el gran encuentro que se vivirá este domingo en la ciudad de Talca.

Por lo mismo, un jugador que vistió ambas camisetas también está motivado con el encuentro. Se trata de Pedro Morales, quien en conversación con Redgol, cuenta cómo se vive este particular encuentro desde ambas trincheras.

"El fútbol es algo que algunas veces pasa por suerte, por momentos, pero en este momento si soy sincero, viendo el partido de la U, le faltan muchos jugadores, tiene muchas lesiones, expulsados. Van varios partidos que la U no hace buenos encuentros y no puede ganar, mientras que Colo Colo viene de un tema internacional, es un equipo bien armado, los que entran, los que salen. Se fue Solari y tiene jugadores para suplirlo y un técnico que lleva bastante tiempo con ellos. Está difícil, el partido lo sacan de Santiago y ese será factor para la U, a pesar de que el hincha de la U siempre está presente, pero futbolísticamente y anímicamente va a llegar mejor Colo Colo", comenta Morales.

Siempre en la previa de estos encuentros se habla de la presión que sienten los jugadores, más en profundidad los azules por la gran cantidad de años sin ganar, aunque para el volante hay que disfrutar de estos días.

"No sé si en Colo Colo, donde no pude jugar por una lesión la semana antes del partido. En la U no recuerdo cuantos. Pero presión no se siente, es una ansiedad de que llegue pronto, la semana previa es entretenida, con entrevistas, con momentos con los compañeros, charlas de los técnicos y el hincha te hace saber en la semana. Pero presión no. Después de todo lo que ha pasado con la U ,de no poder ganar hace años, hay un peso enorme en el equipo, pero ojalá que puedan hacer un buen partido y ojalá pueda salir del momento que va viviendo", enfatiza el que también fuera seleccionado nacional.

Disfrutar toda la previa

Si bien mira con distancia en este momento, la recomendación que puede hacer Morales, por ejemplo, a un joven equipo de Universidad de Chile que saldrá a jugar el Superclásico, es que disfruten del momento y de todo lo que rodea al partido más importante del país.

"Es que es una semana especial, pero si bien viene cierto es casi lo mismo que se hace en el día a día, ver videos, las charlas, videos de partidos anteriores, hablar con compañeros, que va la gente en los banderazos. Los jugadores esperan eso, estuve en los dos equipos, es muy bonito estar con los hinchas te lo hacen sentir, pero como decía, la presión es solo fútbol disfrutar, así que yo creo que tuve buenas experiencias. Con la U no pude ganar, empatamos con gol de seba pinto en el Monumental, pero son momentos inolvidables, más ahora como está el hincha.