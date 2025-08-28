El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile ya comienza su cuenta regresiva. El partido más importante de la Liga de Primera se disputará este domingo 31 de agosto y con realidades totalmente opuestas.

Los albos están muy lejos de la parte alta y solo buscan meterse en puestos de copas internacionales. Por su parte, la U ahora quiere acercarse a Coquimbo y tiene un ojo puesto sobre el fallo de Conmebol por la llave de Copa Sudamericana ante Independiente.

Pese a ello, tal como reza el dicho, el Superclásico asoma como un partido aparte. Por lo mismo se espera un duelo de alto calibre entre ambos elencos.

Así lo confesó Pedro Morales que en charla con Pelota Parada de TNT Sports recalcó que el favorito no siempre es el que termina celebrando en está clase de encuentros.

¿Qué pasó con Pedro Morales en el Superclásico?

A su vez, el ex pokemón azul también recordó una de las visitas más polémicas de la U en el Estadio Monumental. Lo que incluyó una jugada suya que repercute hasta el día de hoy.

Esto tuvo relación con la semifinal de playoffs del 2007 donde el volante azul tuvo un particular diálogo con el “Kramer”. “Siempre me lo recuerdan”, lanzó de entrada Morales en el programa de TNT Sports.

“Es normal que pase en estos partidos. Pero lo que no era normal es que estuviera al lado de uno. Fue una arenga positiva, al otro día lo hablamos en el Caracol Azul pero quedó ahí, no pasó a mayores”, agregó Morales.

El duelo de dicha ocasión suma 166 mil reproducciones en Youtube. Inclusive por aquellos años era CDF el que transmitía los partidos. “Vemos un hincha en la cancha. Esto es impresentable. Una desfachatez”, lamentó Claudio Palma que en ese momento relataba para CDF.

