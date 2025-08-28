Colo Colo y Universidad de Chile jugarán el domingo en el Monumental una nueva versión del Superclásico. Los azules, en los últimos años, han sido superiores a los albos, que no vencen desde el 2022 a su clásico rival.

La ocasión para romper esa racha no parece propicia en esta oportunidad. Los albos marchan 10° en la tabla, debido a un año futbolístico paupérrimo que los tiene con Hugo González como DT interino en la banca.

En la U el panorama es totalmente diferente. De la mano de Gustavo Álvarez el equipo agarró una idea e identidad de juego que los hace poderosos, por lo que pelea el título con Coquimbo Unido.

La U favorita para el Bichi Borghi

Claudio Borghi, DT que fue tetracampeón con el Cacique, conversó con Redgol en la antesala de este juego y aclara que es claro que “la U es favorita para el domingo”.

Pavez y Díaz chocarán nuevamente en el Superclásico

“Colo Colo viene en crisis con 4 o 5 partidos sin ganar. En el último partido Palestino debió hacer dos o tres goles, sin desmerecer que se trata de un muy buen equipo”, indica el Bichi.

Asegura que Colo Colo está en un momento crítico. “Sin entrenador, siempre convulsionado”, aunque la esperanza que es que “de la nada puedes hacer algo en el fútbol”.

De todas formas, señala que el presente es claro. “La realidad es que la U tiene un equipo más potente, debería tener una ventaja”, indicó el único técnico tetracampeón del fútbol chileno.

En la U eso sí no contarán con una figura importante como Israel Poblete, que se desgarró hace dos semanas ante Unión Española. Esperan además por la recuperación de Gabriel Castellón.

