“Llegó el momento”: Juan Cristóbal Guarello confirma su salida de Radio Agricultura

Cambia, todo cambia. Eso lo sabe bien Juan Cristóbal Guarello que este miércoles 25 de marzo realizó su último programa en Deportes en Agricultura.

El periodista deportivo había anunciado su salida de la 92.1 y finalmente se concretó está jornada. Acompañado de Cristian Caamaño, Patricio Yáñez y Matías Fuenzalida, participó de su última salida al aire en el reconocido programa deportivo.

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Jornada que no estuvo ajena a polémicas ya que se concretó justo tras la aprobación a la reforma de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

“Ahora se tiene que implementar. Son 18 meses, y falta el reglamento. Todavía quedan por negociar cosas. No entiendo porqué en la última sesión habló el tesorero de Coquimbo”, lamentó con lo ocurrido en la previa a la votación de este miércoles.

Incluso tuvo un último dardo para el mandamás de la ANFP y que sacó la peor parte con la aprobación a la reforma. “El que quedó muy mal parado fue Pablo Milad, con sus dichos sobre que no vendría Guardiola o Pellegrini con este cambio. Seguro iban a venir como están las cosas ahora”, se explayó Guarello.

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La despedida de Juan Cristóbal Guarello de Radio Agricultura

Pero el momento más épico llegó cuando el reloj marcó exactamente las 14:40 horas. Juan Cristóbal Guarello puso fin a su ciclo y lo hizo con su pirueta que se patentó anteriormente saltando el mezón. Incluso explicó en su minuto que la hizo en honor a Espinita y Condorito.

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“Muchas gracias por haberme acogido. Llegó el momento de separarnos”, cerró el periodista. Lo que ya había adelantado en La Hora de King Kong justamente la noche del reciente martes.

“Me voy bien con todos. Los voy a echar de menos. Pero ya nos veremos en la King Kong Radio”, adelantó sobre su próximo proyecto.

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