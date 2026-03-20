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El fútbol chileno atraviesa una nueva crisis, una de tanta otras. Es que el pasado martes en la sede de la ANFP se vivió un intento fracasado de golpe de Estado. El presidente de Cruzados (Universidad Católica), Juan Tagle, intentó sacar a la mala al timonel de Quilín, Pablo Milad.

En el programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello comparó a Tagle con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, conocido por desenvolverse siempre con pillería dirigencial.

Además, King Kong reveló detalles sabrosos en los que cuenta que el timonel de la UC se vio frenado por Colo Colo y Universidad de Chile, albos y azules unidos en su contra.

“El Chiqui Tagle… el martes Juan Tagle llegó con la pata arriba y amenazó a Milad con sacarlo. Hizo una reunión a espaldas, pero se le apareció Mosa. Amenazaron con un golpe de Estado a Milad, y por primera vez en la historia, Colo Colo y Universidad de Chile se unieron… para salvar a Milad”, dijo Guarello.

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La U y Colo Colo se unieron para frenar al “jaduísmo” de Tagle

Agregó: “¿por qué? Porque llegó Tagle con todos los jaduísta (cercanos a Sergio Jadue): Jorge Fistonic, Pablo Ramírez, Felipe Muñoz. Llegaron ellos exigiéndole a Milad nombrar ellos a los representantes de la ANFP en la Federación. Ellos mismos. Mira qué caraduras. Nombrarlos de manera totalmente irregular y ser ellos los representantes de la ANFP en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, que va a debatir la Ley de Sociedades Anónimas”.

Mosa y Cecilia Pérez se unieron para frenar el golpe de Estado de Juan Tagle en la ANFP.

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“Tagle se quería autonombrar en las dos cosas, pasando por arriba de la institucionalidad. Esta tirado Milad y lo salvó Jorge Yunge. Yunge se paró en el macho y apareció Mosa. Ahí se acabó el hueveo. Mosa puso la pata arriba de la Mesa, fueron a la sala y ahí Tagle sufrió una derrota. Todo o gran parte del poder que tenía Tagle en la ANFP lo perdió el martes”, complementa.

Guarello expone que “todo el chiquitaglismo del último tiempo, perdió poder. Tagle quería ponerse de presidente de la Federación y a Felipe Muñoz como presidente de la ANFP. Como tienen que separarse, quieren anticiparse a la jugada”.

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“Tagle creyó que tenía más fuerza. Lo del martes es una metáfora de la política. Tagle creía que tenía mucha fuerza, pero se encontró con Colo Colo y la U. Y de ahí no pudo pasar. Mosa con Cecilia Pérez se unieron. Y de ahí se les tiró Limache encima. Temuco. La derrota de Tagle fue catastrófica”, sentenció el periodista.

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Resumen:

-Juan Tagle intentó remover a Pablo Milad de la presidencia de la ANFP el martes. Guarello comparó al cruzado con Claudio Chiqui Tapia.

-Colo Colo y Universidad de Chile se unieron para frenar el intento de golpe de Estado.

-Aníbal Mosa y Cecilia Pérez lideraron la oposición contra las exigencias del presidente de Cruzados.