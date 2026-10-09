La idea de los jóvenes es acercarse al profesionalismo, tal como lo consiguió el último fichaje de Colo Colo y se sometieron a exigentes pruebas.

Una masiva convocatoria tuvo la última jornada de pruebas de Santiago United Academy. Cerca de 100 jugadores participaron en la actividad realizada en las canchas ubicadas junto al Estadio Nacional, confirmando el interés que existe entre jóvenes futbolistas por encontrar nuevas vías para acercarse al profesionalismo.

La prueba estuvo dirigida a jugadores de entre 14 y 23 años, quienes pudieron mostrar sus condiciones ante el cuerpo técnico de la academia, el que está encabezado por Eduardo Lobos, ex arquero de Colo Colo.

La jornada permitió observar futbolistas en distintas posiciones y comenzar el proceso de selección de quienes podrán integrarse al trabajo de alto rendimiento de Santiago United Academy.

El objetivo de Santiago United Academy es funcionar como un puente hacia el fútbol profesional, preparando tanto a jugadores chilenos como a extranjeros que llegan al país buscando una oportunidad. La academia apunta a desarrollar sus capacidades físicas, técnicas y tácticas, además de generar instancias para acercarlos a clubes profesionales.

Santiago Academy busca nuevos talentos

De Santiago Academy a Colo Colo

El modelo ya comienza a mostrar resultados. Uno de los casos de éxito es el de Felipe Mellado, defensor de 19 años que pasó por Santiago United Academy antes de incorporarse a la categoría Proyección de Colo-Colo, donde incluso ha participado como sparring del primer equipo. Otro es el delantero chileno-estadounidense Jayden Vásquez, quien tras su paso por la academia llegó a Curicó Unido Sub 20.

La presencia de un centenar de jóvenes en esta nueva convocatoria representa un nuevo impulso para Santiago United Academy, que continuará realizando su trabajo de captación y preparación con la mirada puesta en un objetivo concreto: encontrar nuevos talentos y generar oportunidades reales para que puedan dar el salto al fútbol profesional chileno.

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Además de las convocatorias masivas, Santiago United Academy también permite solicitar pruebas individuales durante el año, tanto para futbolistas chilenos como extranjeros que quieran mostrar sus condiciones y evaluar la posibilidad de incorporarse al programa.