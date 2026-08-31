De la academia de Eduardo Lobos a jugar en Colo Colo: el sueño del joven Felipe Mellado

Felipe Mellado dio el gran salto en julio a la categoría Proyección e incluso ya ha entrenado como sparring junto al primer equipo.

El mercado de captación del fútbol joven chileno sumó un nuevo movimiento. Felipe Mellado, defensa de 19 años que se desarrolló bajo el programa de alto rendimiento de Santiago United Academy, se incorporó oficialmente a la categoría Proyección de Colo Colo.

El central ingresó en marzo de este año a los entrenamientos de la academia con base en el Estadio Nacional. Durante meses, Mellado fue sometido a una preparación integral bajo estándares profesionales, enfocada en nivelar y potenciar su rendimiento físico, técnico y táctico.

Su constancia y evolución le permitieron, en julio, integrarse a las filas del “Cacique”, donde no solo destaca en el equipo formativo, sino que también ha sumado valiosa experiencia al ser convocado como sparring del primer equipo.

“Ver a nuestros jugadores cumplir sus sueños, como Felipe Mellado que hoy debuta en Colo Colo formativo, es la mejor recompensa y la confirmación de que vamos por el camino correcto. Seguiremos trabajando con la misma pasión y compromiso, construyendo el futuro del fútbol”, señaló Eduardo Lobos, director técnico de Santiago United Academy.

Una vitrina para los clubes

Este proyecto internacional se ha planteado desde sus inicios el objetivo de actuar como una plataforma de desarrollo y proyección de jugadores chilenos y extranjeros (de entre 14 y 23 años) hacia el profesionalismo.

Con una metodología orientada a reducir la incertidumbre en los procesos de captación, la academia prepara a los futbolistas durante todo el año. Esto le permite entregar a las instituciones deportivas jugadores con evaluaciones completas. El modelo busca ser un aliado fundamental para los clubes de Primera División, Primera B y Segunda División.

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“Nosotros creemos en el desarrollo integral del jugador. Nuestro trabajo diario se basa en la disciplina, la formación de valores y el amor por el fútbol. Formamos personas antes que jugadores, entregando herramientas para que puedan enfrentar la vida con carácter, humildad y mentalidad ganadora”, agregó Lobos.

Con la transferencia de Felipe Mellado, Santiago United Academy consolida un puente real y concreto hacia las series competitivas del país, abriendo un camino de oportunidades para decenas de jóvenes que buscan abrirse paso en el balompié nacional.