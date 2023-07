Una tensa situación están viviendo Loreto Toloza y Leslie Vásquez en el Mundial Femenino. Ambas árbitras, que comparten equipo con María Belén Carvajal, son parte de una de las polémicas referiles más grandes que se recuerden en los últimos años en nuestro país.

Y es que Loreto Toloza, en conjunto con Cindy Nahuelcoy, enviaron un correo anónimo informando de que Leslie Vásquez y Julio Bascuñán tenían una relación amorosa y que esta situación favoreció la designación de Vásquez para el Mundial Femenino, en donde Nahuelcoy se quedó fuera.

La situación escaló al punto en que ambas autoras del correo fueron sancionadas con 40 partidos sin dirigir, lo que les quitará a ambas la categoría FIFA y además las dejará cerca de un año y medio sin pisar un partido profesional, además de un fuerte perjuicio económico.

La situación, como era de esperar, no es cómoda para ninguna en Nueva Zelanda. De acuerdo a lo informado por La Tercera, ambas juezas de línea no se dirigen la palabra, no comparten en los espacios de comida y si bien duermen en el mismo hotel, casi no se topan en ningún momento.

Ahí es que María Belén Carvajal ha sido el nexo entre ambas, generando una difícil situación que tiene con los ojos abiertos a la FIFA, que tras el primer corte de árbitros podría mandar de vuelta a Chile a Toloza, ya que podría estar afectada por el fallo del Tribunal.

El trío nacional ya debutó en el certamen, en el duelo entre Francia y Jamaica. El equipo cumplió un correcto comportamiento, sin embargo poco de eso le importa al ente organizador, que quiere contar con el mejor equipo posible para las rondas finales.

En todo caso, de acuerdo a Víctor Navarro, abogado de Vásquez en el juicio, señaló que el fallo “Leslie se tomó muy bien este fallo. Porque ella quería que se hiciera justicia con el tema, ese es el punto. Por supuesto que tiene la tristeza de que hayan sido dos compañeras con quienes compartió mucho”.

“Es frustrante, porque han estado juntas, incluso, en mundiales anteriores. Han salido muchas veces juntas a competencias y verse en esta situación es desmoralizante. Más allá de eso, tiene la tranquilidad de que se investigó y de que se hicieron las responsabilidades”, agregó a El Deportivo.