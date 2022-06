Entre el 10 y el 28 de agosto de 2022, en Costa Rica, se desarrollará la décima edición de la Copa del Mundo Femenina Sub 20. La Roja no consiguió la clasificación en el torneo Sudamericano que fue en La Calera, por lo que los representantes de Conmebol serán Brasil y Colombia.

Sin embargo, habrá participación chilena en el mundial, ya que este martes fueron confirmadas las 54 juezas que dirán presente en el certamen, divididas entre 13 árbitras principales, 26 asistentes, nueve en el VAR y cinco asistentes de video (AVAR), además de una árbitra de reserva. María Belén Carvajal fue convocada por la FIFA.

La chilena es parte de las tres juezas citadas para trabajar en el VAR de la Copa del Mundo, junto a Salomé di Iorio de Argentina y Daiane Muniz Dos Santos de Brasil. Las tres serán titulares en el videoasistente, ya que las cinco asistentes de video (AVAR) vienen de África, Oceanía y Europa.

Como árbitra principal de Conmebol va Emikar Cárdenas de Venezuela, cuya terna estará compuesta por su compatriota Migdalia Rodríguez y por la colombiana Mary Blanco. La jueza de reserva del Mundial de Costa Rica también es sudamericana: Elizabeth Tintaya de Perú.

María Belén Carvajal está actualmente en Francia dirigiendo en el torneo Maurice Revello, otrora Esperanzas de Toulon, donde participan selecciones masculinas Sub 21, junto a Loreto Toloza y Leslie Vásquez. Todas ellas están a prueba para el Mundial de Qatar 2022 y los distintos torneos femeninos.

La Roja Femenina Sub 20 no participará en el mundial de la categoría, pero la Sub 17 sí viajará hasta la India para disputar la Copa del Mundo durante el mes de octubre. De momento no se conocen los rivales ni las juezas que arbitrarán en el certamen.