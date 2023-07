Unión Española revienta a Garay y al VAR: "Deberían impartir justicia y no lo hacen"

Unión Española quedó con la furia roja tras el enorme escándalo que protagonizó el árbitro Cristián Garay, donde un horroroso cobro les significó caer 1-0 ante Everton por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2023.

Así, Ronald Fuentes sacó la voz y reventó todo. Según él, Garay “estaba haciendo un muy bien partido y cometió un error garrafal, o un horror en realidad, porque no es de percepción, es de reglamento, y eso me preocupó mucho”.

Unión Española revienta a Garay y al VAR

“No estaba haciendo un mal partido, espero que con esto le crea más a la gente del VAR, que escuche a la gente del VAR y vea por lo cual el VAR lo llamó y no tome decisiones él en función a lo que él estime”, añadió el estratega hispano.

Junto con eso, el DT de Unión Española también le pega con todo a la videoasistencia referil. “La tecnología vino para implantar justicia y no se está haciendo, no solo acá sino que también en muchos países”, lanzó.

“Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido”, siguió Fuentes con todo.

Junto con eso, Fuentes resalta que “hay que convivir con ello, nosotros tenemos que mejorar para que el cobro sea un mero trámite; ojalá haber hecho tres goles antes y así a lo mejor no se siente tanto”.

“Nosotros hemos tenido muy mala suerte con el VAR, cuando la jugada es en contra nuestra la validan y cuando son a favor nuestro no las validan”, continuó.

Así, destaca que “tenemos que seguir insistiendo en lo futbolístico, eso nos puede llevar a contrarrestar algunos cobros de la gente que está encargada de impartir justicia”.

Para cerrar, Fuentes apunta que a horas del libro de pases en este mercado “estamos en conversaciones, vamos a ver qué pasa. Tenemos algún jugador que está avanzado, esperamos solucionar algunas trabas. Es un delantero”.