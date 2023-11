La historia detrás del potente mensaje de Felipe Campos que involucra a ex Colo Colo

Felipe Campos tuvo su tan esperada revancha. Fue una de esas que solo el fútbol sabe dar, y en el momento indicado. El defensa fue titular en Everton para visitar a Palestino, y salió de la cancha como el héroe de la jornada.

Para iniciar la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023, los Ruleteros visitaron a los Árabes y un frentazo del “Murci” al minuto 33 abrió la senda del triunfo. Así, todo acabó 2-0 para la visita y Campos fue el jugador del partido.

Las vueltas de la vida llevaron al zaguero de 30 años a tener su desquite ante el club que lo formó, y tras el pitazo final no pudo contener la emoción. Situación que inevitablemente lo llevó a recordar a su familia y a un “amigo especial”.

En su emocionado discurso, que no pudo iniciar de inmediato ya que no podía contener el llanto, Campos le dio las gracias José Mena, expsicólogo de Colo Colo y que ha sido clave para no tirar la toalla en momentos difíciles.

El 1 de febrero de 2016, hace largos siete años, fue la última vez que Felipe Campos anotó. Fue en la victoria de 3-0 de Palestino sobre Universidad de Concepción por el Torneo de Clausura, y ahora volvió a celebrar.

Felipe reveló en su emotiva intervención que en el momento más complejo de su carrera “encontré ayuda con un amigo, un amigo especial que conocí hace un tiempo, José Mena, y me ha ayudado mucho a salir“.

Así, hay que remontarse al 2019 para saber quien es Mena y como fue que conoció a Campos.

El expsicólogo de Mario Salas en Colo Colo que salvó a Campos

Tras sacar campeón a Sporting Cristal de la liga de Perú en 2018, para 2019 Mario Salas arribó a Colo Colo. Con él llegó José Mena, un exjugador de fútbol playa que fue vital para el renacer del Comandante en tierras incaicas.

Además de su cuerpo técnico, Salas arribó al Estadio Monumental con un psicólogo de su total confianza: Mena.

El profesional egresado de la Universidad Católica de Valparaíso logro debutar en Everton, ya que es oriundo de Viña del Mar, antes de dedicarse a estudiar, aunque los combinó con su amor por la pelota.

José Mena tuvo su primer partido como profesional en la Noche Oro y Cielo de 2003, donde el rival, por esas coincidencias de la vida, fueron justamente los albos. Sin embargo, una lesión en el cartílagocomplicó el sueño. En medio de la recuperación decidió partir la carrera de psicología, y cuando se recuperó por completo prefirió continuar su camino de estudios.

Sin embargo, la vida lo siguió acercando a Macul. Esto porque realizó su práctica profesional en la Casa Alba, donde compartió con jugadores como Bryan Rabello o Claudio Baeza.

Con el título de psicólogo listo, en 2008 entró al equipo de fútbol playa de Everton, donde destacó por ser un gran goleador. Es más, en un amistoso ante la Roja playera se lució y el técnico de aquel entonces, Miguel Ángel Gamboa, lo nominó.

Fue tan bueno su rendimiento en el fútbol playa que llegó a defender al Santos y Flamengo de Brasil, donde jugó mundialitos de clubes. Pese a eso, tiempo después regresó a Macul y se encontró con Campos.

El propio Felipe reconoció que José Mena fue clave para salir adelante en el momento más delicado de su carrera, y la relación que formaron tras conocerse en Colo Colo terminó ayudándolo para superar un gran dolor.

Felipe Campos y su potente mensaje sobre salud mental

“Buenas tardes… Eh, disculpa…”, alcanzó a decir Campos en el inicio de su entrevista con TNT Sports. El periodista Felipe Puccio lo salvó y rellenó mientras el jugador se calmaba para, ahora sí, tomar la palabra.

“La verdad es que tuve una lesión tras otra, y no entendía el por qué. Me pude refugiar en mi familia, que son lo más importante que tengo, y ahora están en mi casa esperándome”, lanzó de entrada.

Así, tras eso dispara que “esto es un mensaje quizás para todos, porque de repente todos tienen problemas y no buscamos ayuda, la verdad es que encontré ayuda con un amigo, un amigo especial que conocí hace un tiempo, José Mena, y me ha ayudado mucho a salir”.

“Mi familia también está detrás de todo esto, así que esto es un llamado para todo que cuando tengan un poquito de pena, rabia o no le encuentren el por qué o la vuelta, busquen ayuda porque es importante”, complementó.

“De repente son cosas pequeñas que en un momento estallan, me tocó a mí pasar por esa situación, y lo soñé este momento. Dije que iba a hacer un gol, dije que iba a ser jugador experto, y creo que todo va en la cabeza, así que este premio es especial para mí, me lo merezco por todo lo que trabajé y en especial mi familia que está en mi casa”, concluyó.

¿Cuánto tiempo estuvo Campos en Colo Colo?

Felipe Campos actualmente milita en Everton, pero hace un tiempo jugó varias temporada en el Cacique. Fueron seis los años que estuvo el defensa en los albos, entre 2016 y 2021.

¿Hasta cuándo tiene contrato Campos con Everton?

Tras un paso por Atlético Tucumán de Argentina, Felipe Campos arribó al cuadro ruletero el 31 de marzo de 2022. En aquel entonces firmó un contrato que lo vincula al elenco Oro y Cielo hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que su continuidad de cara al 2024 no está definida aún.

