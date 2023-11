Everton consiguió una vital victoria en La Cisterna este jueves. Los de Viña del Mar superaron por 2-0 a Palestino, superándolos en la tabla e instalándose como el cuarto mejor equipo del Campeonato Nacional, a falta de solo dos fechas para el final del certamen.

Un triunfo que se cimentó gracias a los goles de Felipe Campos y Sebastian Sáez, a los 33′ y 50′ de un partido que vio a los dos equipos terminar con 10 hombres, producto de las expulsiones de Benjamín Rojas y Luis Montes. Ambos se fueron a las duchas por la misma acción, a los 37´.

Pero además de lo ocurrido en cancha, el partido estuvo marcado por lo que ocurrió una vez finalizado los 90 minutos. Y es que, quien salió elegido la figura del partido, Felipe Campos, realizó emotivas declaraciones a la transmisión de TNT Sports.

El potente llamado de Felipe Campos tras ser figura con Everton

El exColo Colo se desahogó por los inconvenientes físicos que ha sufrido en el último tiempo, señalando que “he pasado por cosas complicadas, muchas lesiones y no entendía por qué pasaban. Me refugié en mi familia, que es lo más importante que tengo“.

“Todos tenemos problemas y no buscamos ayuda. Un amigo, José Mena, me ha ayudado mucho con sus consejos. Cuando tengan un poco de pena, busquen ayuda. Son cosas pequeñas que estallan y eso me pasó a mí“, agregó quien fuera parte del equipo de Colo Colo que salvó la categoría en 2020.

“Me considero un jugador súper profesional y por eso me hacía ruido lo que me estaba pasando. Nunca pensé en el retiro. Esto lo soñé, que hacía el gol, y es un premio especial para mí, por todo lo que trabajé y también para mi familia”, cerró Campos.

Campos, tras dejar Colo Colo, sin continuidad por decisión de Gustavo Quinteros, recaló en Atlético Tucumán. Ahí tuvo un fantástico semestre, jugando 17 partidos, 15 de ellos como titular. Sin embargo, tras ello se complicó físicamente y solo pudo disputar dos partidos en el primer semestre de 2022.

Eso adelantó su vuelta a Chile, donde firmó en Everton. Ahí ha tenido mayor continuidad, siempre esta se ha visto mermada por inconvenientes físicos de diversa índole. Una situación que espera dejar atrás luego de este gol, proyectando así un gran 2024.

Merece Felipe Campos una nueva oportunidad en un equipo grande de Chile? Merece Felipe Campos una nueva oportunidad en un equipo grande de Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántos años tiene Felipe Campos?

Felipe Campos tiene 30 años. El exColo Colo fue participe del Mundial Sub 20 de Turquía, en el que Chile alcanzó los cuartos de final perdiendo con Ghana. Pese a ello, nunca ha logrado sumar internacionalidades con la Roja adulta, aunque ha sido convocado en un par de ocasiones.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá un amistoso con Everton el sábado 18 de noviembre, mientras continúe la pausa por la fecha FIFA. En el regreso del Campeonato Nacional, enfrentará a Audax Italiano el próximo domingo 26 de noviembre.

Todas las novedades de Colo Colo y el fútbol chileno en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.