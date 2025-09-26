El mapa de U de Chile cambia y se amplía por completo con la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras ganar por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo.

Pero, los festejos en las huestes azules duran muy poco, porque en el horizonte aparece un granate. No es Lanús, sino que Deportes La Serena, por uno de los duelos pendientes de la Liga de Primera.

Este domingo, azules y papayeros se ponen al día en la fecha 23 en el estadio La Portada de La Serena, donde será un encuentro especial para Mario Sciacqua, el nuevo estratega local.

El nuevo DT de La Serena advierte y fuerte a U de Chile

Hace dos semanas que Deportes La Serena entrena con su nuevo técnico, quien se reencontrará en suelo nacional con Gustavo Álvarez. De hecho, fue esa una de las preguntas que contestó Mario Sciacqua en conferencia de prensa.

“En Argentina nos hemos relacionado por distintas circunstancias y tenemos una relación, tal es así que un club que él me sucedió, nos reunimos para ver cómo era ese equipo y demás”, comentó el nuevo estratega serenese.

“Va a ser gratificante para mí volver a encontrarlo, hace muchos años que no lo veo, anticipa el técnico de La Serena, que desde ya le manda una advertencia a U de Chile.

Mario Sciaqua en su paso por San Luis de Quillota. Foto: Photosport.

“Va a ser el primer partido que el equipo juegue con mi idea, que propongo muchos duelos individuales en alta intensidad y vamos a jugar contra un equipo que viene de jugar anoche, y pienso que va a poner el 80% de los titulares””, agrega.

“Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes a disputar la pelota y a esos duelos individuales para ganarlo”, advierte Mario Sciacqua. “Adentro son once contra once y el corazón que más tiene que latir es el nuestro”, cierra el nuevo DT granate.

