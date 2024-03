Muy poca acción ha visto en los últimos ocho meses el delantero Jeisson Vargas, desde su vuelta al país, tras su préstamo en Qatar, hasta su vuelta a Universidad de Chile, donde tras un paso olvidable se convirtió en refuerzo del campeón Huachipato.

Desde su llegada a la institución de Talcahuano, sólo vio acción los últimos 32 minutos en la igualdad con Cobreloaen la primera fecha; luego fue suplente en la derrota ante Unión La Calera, y se esperaba que tuviera minutos en su visita a Colo Colo.

Sin embargo, Vargas no estuvo en la citación del técnico Javier Sanguinetti, y comenzaron a rondar informaciones respecto del motivo de esta ausencia, hasta llegar a la conclusión de que el delantero está marginado de Huachipato, y por razones disciplinarias.

¿Por qué Jeisson Vargas está marginado en Huachipato?

El periodista Héctor Alarcón, de Radio Femenina de Concepción dio a conocer que “cuando veo a la banca y digo: ¿Qué pasó con Jeisson Vargas? Que tiene su experiencia, sabe a lo que juega, pero no está; entonces, ¿Qué ocurrió? Empecé a averiguar y no tiene nada, simplemente no fue incluido“.

“Pero, ¿por qué no está? Porque tuvo un encontrón con el señor Sanguinetti, quien no goza de buena salud con el plantel de Huachipato, y cuando se cruzan las líneas y se pelan los cables entre estos dos grupos, cuerpo técnico o entrenador y jugadores, la cosa no va bien“, agregó el comunicador.

¿Cuándo juegan los acereros?

El actual campeón del fútbol chileno se ubica actualmente en la penúltima posición de la tabla, con sólo una unidad, donde sólo supera al único equipo que no suma unidades, Deportes Copiapó, situación preocupante de cara a Copa Libertadores.

En busca de su primer triunfo del año, Huachipato deberá viajar hasta El Salvador, para enfrentar a Cobresal, en duelo a disputarse este sábado 9 de marzo, a contar de las seis de la tarde, en el Estadio El Cobre.

