Juan Cristóbal Guarello está en llamas con su nueva faceta de “streamer” en YouTube. El periodista, en su canal La Hora De King Kong, está casi todos los días analizando el presente del fútbol chileno y recordando viejas disputas, como la que vivió hace algunos meses con el español Francis Cagigao que marcó su salida de ADN Radio.

En su última edición del espacio el ex tenor reveló sabrosos detalles de lo que fue esa ya mítica pelea con el ex Director Deportivo de la Roja, apuntando ahora a uno de los presentes en ese panel del programa radial deportivo de la 91.7.

Se trata de Jean Beausejour, de quien Guarello tuvo palabras poco agradables al apuntarlo como uno de los que pudo desmentir ese día a Cagigao, sobre todo cuando el español habló de que en Juan Pinto Durán no había GPS para medir el trabajo de los jugadores.

El periodista relató en su transmisión que “Cagigao empieza a mentir de manera descarada, que no había GPS ni listas de jugadores. Y ahí, lamentablemente, una persona que se me cayó fue Jean Beausejour. Él estuvo entrenando 2 años antes con GPS ¿Como que no había? Le debería haber dicho que sí había. Él se quedó callado”.

“Beausejour perfectamente pudo haber hablado y decirle a Cagigao: Francis, sí había GPS en la Selección. Al menos pudo desmentirle una”, agregó Guarello.

Para cerrar, el comunicador detalló que “luego, Bose me llamó el sábado y se disculpó que no sabía nada y que la cuestión, pero no importa, da lo mismo (…) Quedé impresionado con su actitud ese día”.