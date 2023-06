Juan Cristóbal Guarello había prometido descalificar en extenso detalles inéditos de la polémica y bullada pelea en vivo por Radio ADN con Francis Cagigao y lo hizo. Su programa de YouTube La Hora de King Kong, de este jueves, lo dedicó complemente al incidente ocurrido el 23 de junio del año pasado.

Entre su largo relato, una de las aristas fue el rol de Luka Tudor en la polémica junto al audio en que el ex futbolista advertía con anterioridad la encerrona que le haría Cagigao a Guarello. Además, el hoy panelista de Radio Agricultura mete a Fernando Felicevich.

“Antes de ese programa del 23 de junio, yo tengo una gran discusión al aire con Luka Tudor sobre Cagigao. Expongo todos sus problemas y él decía que hacía cosas buenas y que tenía un plan”, dijo Guarello.

Agrega: “en ese momento no le di importancia. Pero en el fútbol hay un sector, un club de Toby que andan rondando por la selección, amigos de Felicevich. Un lote grande muy reconocido. Luka es amigo de esa gente, no constante, pero hay un grupo que le compraba todo y se juntaba con Cagigao a tomar café. Eso no lo sabía”.

El audio filtrado de Luka Tudor y reunión

“El audio se lo mandó Tudor a una persona hacía varias semanas. Cagigao lo estaba armando hacía rato. Pancho Navarrete, jefe de prensa de la ANFP me cuenta al día siguiente que le dijo a Cagigao que no fuera. Desde las comunicaciones de la ANFP lo encontraron un grave error. Miren qué ganó Cagigao… tomarse una revancha conmigo, nada más. Y después salió cagando del fútbol chileno”, manifestó el periodista.

El rostro del periodismo deportivo nacional añade: “entonces empiezan a matar a Tudor en todos lados, yo en DirecTV dije que Costas y Hernández no me habían hecho una encerrona. Y un día me llama Tudor para preguntarme si me podía juntar con él. Fui a su casa, sabía dónde quedaba porque yo con Tudor tenía una gran relación. Yo lo admiraba y admiro como futbolista. Soy muy amigo del hermano, por eso me dolió tanto”.

“En su casa me dice que él no sabía a quién le había mandado el audio, pero me muestra un WhatsApp de Cagigao: decía ‘yo la única exigencia que hice fue que me dieran 10 minutos y que en el panel estuviera Guarello, Tudor y Beausejour’. O sea, ¿Cagigao también armó el panel? Yo vi ese WhatsApp, que sea verdad o no, no tengo idea. Pero lo que sí es cierto es que pidió el panel que tuvo. (…) Espero que se haya engrupido a Tudor y que sea otra de sus mentiras que pidió armar el panel”.

Más Felicevich, lo que no hizo tudor y lástima

Continuando con el relato de caso 50 minutos, Juan Cristóbal Guarello sostiene que “le ofrecí a Cagigao un mano a mano, una hora de programa y nunca respondió. Pero para cerrar el círculo, tiempo después me encuentro una entrevista en La Tercera a Fernando Felicevich, y cuando le preguntan por Cagigao habla de Francis… el gerente de selecciones chilenas. Francis… Y luego habla que tienen una extraordinaria relación y que hablan constantemente. Ahí me cerró el círculo y me di cuenta cómo lo cocinaron estos compadres”.

Y explica que “Tudor puede ser amigo de Cagigao, o de quien quiera, es ex futbolista. Pero pudo decirme ‘cuidado, prepárate que Cagigao viene armado’. Y no lo hizo. Yo creo que a Tudor lo tuvieron por sonso… No sé qué ganó Luka. No sé qué ni quién ganó con esto…”.

Guarello concluye que es “curioso que la entrevista a Felicevich apareciera poco después de la pelea con Cagigao. Perdimos todos acá. ¿Y saben por qué exculpo a Tudor? Porque él realmente no entiende, creyó que yo estaba equivocado y que Cagigao era bueno. Voy a creer eso”.