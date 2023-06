El nuevo proyecto en Youtube de Juan Cristóbal Guarello ha dado que hablar. El espacio llamado “La Hora de King Kong”, ha tenido una polémica del comunicador, donde dedicó tiempo para explicar una situación en concreto.

Todo esto por una guerra de declaraciones con Maks Cárdenas, quien le sacó en cara que no tenía el título de periodista, lo que desató otra bomba de declaraciones.

Detalles

Esto fue aprovechado por Guarello, en su edición del martes por la noche, quien respondió y aclaró la situación por no ser periodista.

“Yo me tuve que retirar de la carrera de periodismo el año ’94 porque no podía seguir pagando, tuve que congelar. Mi papá estaba enfermo, mi mamá era profesora, yo acá no me estoy haciendo la ‘vístima’, no estoy llorando. No pude seguir pagando, trabaja en La Nación y ganaba 180 mil pesos”, comenzó explicando.

“Estaba en Dicom, tenía protestos y no podía endeudarme. Estuve 10 años en Dicom y me tuve que retirar. En esa época había que firmar letras, papeles y empecé a trabajar para salir adelante. Y el año 2000 cuando comencé a ganar un poco más de plata fui y pagué todo lo que debía en la universidad, me fui tranquilo, pero no pude terminar la carrera. Esa es la verdad, ya que esa es la única carta que tienen bajo la manga”, detalló.

Con todo

Tras la explicación de Guarello, le devolvió la pelota, para dejar en claro que, pese a no tener el título, ha sido destacado en su carrera.

“Esto es medio flaite, pero este señor que no se tituló se ganó el Premio Municipal de Literatura 2019 a la mejor investigación periodística. Un premio que se entrega desde los años ’30 por el libro ‘Aldo Marín, carne de cañón’. A mí me da lo mismo, no tengo cartón, pero tengo investigación, tengo libro, tengo calle, tengo 30 años de trayectoria, papá”, destacó, mostrando el premio ante las cámaras.

En ese sentido, asegura que todo esto se agrandó luego de su polémica con Francis Cagigao.

“Esa tontera que Cagigao utilizó en mi contra, porque es el gran argumento de todos los tarados, porque yo estudié cuatro años periodismo, pero es poquito. Demuestra los poquitos que son”, finalizó.